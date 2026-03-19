USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

USD

44,20

44,06

EUR

51,10

50,90

Европа и Япония готовы присоединиться к защите Ормузского пролива для стабилизации рынка

Ведущие страны мира объявили о стабилизации энергетических рынков / Depositphotos

Ведущие страны мира объявили о стабилизации энергетических рынков после иранских ударов по газовым объектам Катара. Европейские государства и Япония заявили, что готовы к соответствующим усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония опубликовали совместное заявление о готовности присоединиться к стабилизации ситуации в Персидском заливе.

Ключевые союзники США согласились объединить усилия для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Масштабные разрушения газовых и нефтяных объектов

Reuters отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке перешел в фазу атак на стратегические энергетические узлы. Катар сообщил о значительных повреждениях промышленного города Рас-Лаффан, из-за которого проходит пятая часть мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

По предварительным оценкам, потеряна шестая часть экспортных мощностей страны, а восстановление будет продолжаться от трех до пяти лет.

Также зафиксированы атаки на объекты в ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии, где под удар попал порт Янбу — единственный доступный пункт для экспорта саудовской нефти в обход перекрытого пролива.

Разногласия союзников

Несмотря на готовность Европы и Японии принять участие в патрулировании, внутри коалиции сохраняются противоречия.

Разведка США указывает на разницу в приоритетах: если Израиль сосредоточен на устранении иранского руководства, США стремятся уничтожить лишь ракетный и военно-морской потенциал Тегерана.

В свою очередь, Иран через государственные СМИ предупредил, что продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру союзников США в случае последующих ударов по своим объектам.

Напомним, Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа.

При этом цены на газ уже выросли на 30%, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки и нарушать поставки морским транспортом.

Автор:
Татьяна Бессараб