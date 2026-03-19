Иран атаковал ключевой объект для поставки нефти из Персидского залива

НПЗ
Иран атаковал стратегически важный НПЗ в Саудовской Аравии. Фото: samref.com.sa

Иран атаковал в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод SAMREF нефтяного гиганта Saudi Aramco в порту Янбу на Красном море. Он стал главным пунктом экспорта нефти из стран Персидского залива после того, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив из-за ударов США и Израиля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным издания, ущерб вследствие атаки на нефтеперерабатывающий завод в порту был минимальным.

Отмечается, что это единственный НПЗ, который мог экспортировать свою продукцию на другие рынки в обход заблокированного Ормузского пролива.

НПЗ остается единственным экспортным узлом для сырой нефти из стран Персидского залива.

Ранее Иран выпустил предупреждение об эвакуации для нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая SAMREF, совместное предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil.

Напомним, Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа.

Автор:
Светлана Манько