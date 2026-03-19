Іран атакував ключовий об'єкт для постачання нафти з Перської затоки

Іран атакував у Саудівській Аравії нафтопереробний завод SAMREF нафтового гіганта Saudi Aramco в порту Янбу на Червоному морі. Він став головним пунктом експорту нафти з країн Перської затоки після того, як Іран фактично перекрив Ормузьку протоку через удари США та Ізраїлю.

За даними видання, збитки внаслідок атаки на нафтопереробний завод у порту були мінімальними.

Зазначається, що це єдиний НПЗ, який міг експортувати свою продукцію на інші ринки в обхід заблокованої Ормузької протоки.

НПЗ залишається єдиним експортним вузлом для сирої нафти із країн Перської затоки.

Раніше Іран випустив попередження про евакуацію для кількох нафтових об'єктів у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі, включаючи SAMREF, який є спільним підприємством Saudi Aramco та Exxon Mobil.

Нагадаємо, Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан в Катарі, де розташований великий нафтопереробний завод і найбільший у світі завод з виробництва скрапленого природного газу.