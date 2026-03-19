Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Іран атакував ключовий об'єкт для постачання нафти з Перської затоки

НПЗ
Іран атакував стратегічно важливий НПЗ у Саудівській Аравії. Фото: samref.com.sa

Іран атакував у Саудівській Аравії нафтопереробний завод SAMREF нафтового гіганта Saudi Aramco в порту Янбу на Червоному морі. Він став головним пунктом експорту нафти з країн Перської затоки після того, як Іран фактично перекрив Ормузьку протоку через удари США та Ізраїлю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними видання, збитки внаслідок атаки на нафтопереробний завод у порту були мінімальними.

Зазначається, що це єдиний НПЗ, який міг експортувати свою продукцію на інші ринки в обхід заблокованої Ормузької протоки.

НПЗ залишається єдиним експортним вузлом для сирої нафти із країн Перської затоки.

Раніше Іран випустив попередження про евакуацію для кількох нафтових об'єктів у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі, включаючи SAMREF, який є спільним підприємством Saudi Aramco та Exxon Mobil.

Нагадаємо, Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан в Катарі, де розташований великий нафтопереробний завод і найбільший у світі завод з виробництва скрапленого природного газу.

Автор:
Світлана Манько