Найбільший в Україні завод відновив переробку промислових конопель

Завод із переробки промислових конопель "Ма’Рижани" у Житомирській області відновив роботу після технологічної паузи, під час якої було проведено модернізацію виробничих ліній. Підприємство заявляє про підвищення продуктивності та розширення можливостей переробки сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

На заводі встановили нове обладнання для переробки конопляної трести, що дозволяє збільшити обсяги виробництва та розширити асортимент продукції.

Йдеться про натуральну сировину, яка використовується у будівництві, текстильній промисловості та агросекторі.

Підприємство "Ма’Рижани Хемп Компані" почало роботу у травні 2025 року та наразі є найбільшим в Україні об’єктом первинної переробки промислових конопель.

Початкова виробнича потужність становить близько 14 тис. тонн довгого волокна на рік.

У разі розширення посівів конопель у регіоні до 4 тис. га підприємство розглядає можливість збільшення потужностей переробки до 20 тис. тонн сировини щорічно.

Що вироблятиме завод

Довге волокно для текстилю та технічних тканин (експорт, з перспективою переробки всередині країни для української fashion-індустрії);

Коротке волокно для паперу, нетканих матеріалів, ізоляції;

Костриця — сировина для біопластику, будматеріалів, підстилок для тварин.

Тканина з українських конопель буде використовуватися для пошиття преміального одягу від провідних європейських дизайнерів.

Загалом, можливості виробництва на базі переробки технічних конопель дуже широкі: постільна білизна, канати, парусина, брезент і навіть спеціальний папір для друку грошей.

Нагадаємо, “Ма’Рижани Хемп Компані” відкрився у травні 2025 року на базі відновленого льонозаводу в індустріальному парку “Ма’Рижани”.



