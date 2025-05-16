На Житомирщині відновлений льонозавод став сучасним підприємством з переробки конопель потужністю 14 тис. тонн на рік

У Житомирській області відкрився найбільший в Україні завод з переробки промислових конопель — “Ма’Рижани Хемп Компані”. Сучасне підприємство розташоване на базі відновленого льонозаводу в індустріальному парку “Ма’Рижани” і має потужність 14 тис. тонн на рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

На ознайомчому візиті побувала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко та заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Що відомо про завод

У 1990-х роках в Україні фактично припинилася переробка луб’яних культур, що призвело до зникнення виробництва гребінної пряжі. Через це текстильна галузь стала залежною від імпорту, а її конкурентоспроможність значно знизилася.

Щоб змінити ситуацію, у 2023 році компанія "Ма'Рижани Хемп Компані" розпочала реконструкцію занедбаного льонозаводу, і вже у 2025 році там запустили сучасне високотехнологічне виробництво.

У 2024 році підприємство засіяло 890 гектарів промислових конопель, а у 2025 році площі зросли до 1200 гектарів — це найбільші обсяги вирощування конопель у Центральній та Східній Європі.

Що вже зроблено:

Виробничі площі — 10 000 м², складські — 10 800 м²;

Повністю завершено будівництво та монтаж обладнання;

Розпочато тестування сировини та виготовлення перших зразків для клієнтів.

Що вироблятиме завод:

Довге волокно для текстилю та технічних тканин (експорт, з перспективою переробки всередині країни для української fashion-індустрії);

Коротке волокно для паперу, нетканих матеріалів, ізоляції;

Костриця — сировина для біопластику, будматеріалів, підстилок для тварин.

Наголошується, що волокно виготовлятиметься для європейської текстильної промисловості та внутрішнього ринку.

Довідково:

"Ма'Рижани Хемп Компані" входить до складу Індустріального парку "Ма’Рижани", який займає площу близько 30 гектарів.

Головна мета парку — залучення підприємств, що спеціалізуються на переробці промислових конопель, та створення понад 700 нових робочих місць.

Крім того, діяльність парку сприятиме розвитку промислового коноплярства в Житомирському регіоні, стимулюватиме місцевих аграріїв до вирощування конопель та формуванню сталої екосистеми у цій галузі в Україні.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив створення на Рівненщині "конопельного" індустріального парку. Територія парку складає майже 43 га. На ній передбачено вирощувення технічної (не наркотичної) коноплі зі створенням повного циклу переробки.