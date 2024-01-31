В Україні з'явиться електронний реєстр виробників коноплі

У Мінагрополітики почали працювати над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, передає Мінагрополітики.

На сторінці Мінагрополітики у соцмережі Facebook зазначається, що вже почалось напрацювання нормативних документів згідно із Законом № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Наразі документ перебуває на підписі у президента України. Разом з тим, за словами Висоцького, Мінагрополітики вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови Уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", - зауважив Висоцький.

Він додав, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.

Крім того, за його словами, закон про обіг технічних конопель – це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.

У Мінагрополітики зазначили, що обговорення Закону організовано Інститутом луб’яних культур НААН та Асоціацією "Українські технічні коноплі". У заході взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я України, Національної поліції та провідні коноплевиробники й переробники України.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Кабінет міністрів включив до реєстру індустріальних (промислових) парків промпарк НЕМРY UА, розташований на території Привільненської сільської громади Дубенського району Рівненської області.

Територія парку складає майже 43 га. На ній передбачено вирощування технічної (не наркотичної) коноплі зі створенням повного циклу переробки. Відповідний меморандум з інвестором, нагадаємо, було підписано ще в листопаді 2022 року.

Додамо, що 21 грудня 2023 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №7457.

Ініціатором законопроекту було МОЗ, котре хоче впроваджувати в країні протоколи лікування, що практикуються в найбільш розвинених західних країнах. МОЗ наголошує на тому, що медичний канабіс не матиме психоактивної дії, закон передбачає жорсткий контроль над вирощуванням коноплі, а також виробництвом ліків та їх реалізацією.

Фото: ua.depositphotos.com