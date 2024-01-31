В Украине появится электронный реестр производителей конопли

В Минагрополитики начали работать над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, передает Минагрополитики.

На странице Минагрополитики в соцсети Facebook отмечается, что уже началась наработка нормативных документов согласно Закону № 7457 "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".

Пока документ находится на подписи у президента Украины. Вместе с тем, по словам Высоцкого, Минагрополитики уже работает над проектом приказа о создании реестра производителей технической конопли и проектом постановления Правительства по регламенту отбора проб для анализа содержания наркотических веществ.

"Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько, и какие используют семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или разрешения на выращивание. Также готовится постановление Правительства о Регламенте отбора проб конопли в период цветения", - отметил Высоцкий.

Он добавил, что проект приказа будет обнародован для общественного обсуждения.

Кроме того, по его словам, закон об обращении технической конопли – это толчок для реализации огромного потенциала выращивания этого растения в Украине. Документом изменяются подходы к контролю за выращиванием технической конопли.

В Минагрополитики отметили, что обсуждение Закона организовано Институтом лубяных культур НААН и Ассоциацией "Украинская техническая конопля". В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения Украины, Национальная полиция и ведущие коноплепроизводители и переработчики Украины.

Напомним, в октябре 2023 года Кабинет министров включил в реестр индустриальных (промышленных) парков промпарк НЕМРY UА, расположенный на территории Привольненской сельской общины Дубенского района Ровенской области.

Территория парка составляет около 43 га. На ней предусмотрено выращивание технической (не наркотической) конопли с созданием полного цикла переработки. Соответствующий меморандум с инвестором, напомним, был подписан еще в ноябре 2022 года.

Добавим, что 21 декабря 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса №7457.

Инициатором законопроекта был Минздрав, желающий внедрять в стране протоколы лечения, практикуемые в наиболее развитых западных странах. Минздрав отмечает, что медицинский каннабис не будет иметь психоактивного действия, закон предусматривает жесткий контроль над выращиванием конопли, а также производством лекарств и их реализацией.

Фото: ua.depositphotos.com