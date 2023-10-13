Кабмин согласовал создание в Ровенской области "конопляного" индустриального парка

Кабинет министров на заседании 13 октября включил в реестр индустриальных (промышленных) парков промпарк НЕМРY UА, расположенный на территории Привольненской сельской общины Дубенского района Ровенской области.

Об этом сообщает областная военная администрация. Территория парка составляет около 43 га. На ней предусмотрено выращивание технической (не наркотической) конопли с созданием полного цикла переработки. Соответствующий меморандум с инвестором, напомним, был подписан еще в ноябре прошлого года.

В планах также размещение в промпарке объектов по переработке вторичных ресурсов, производству, в частности, продуктов питания, товаров текстильной легкой промышленности, строительных и мебельных материалов.

Как отмечает областная власть, создание HEMPY UA будет формировать благоприятный инвестиционный климат, повысит уровень инновационной и инвестиционной способности региона, создаст около 1400 новых рабочих мест и предоставит возможности для ведения научно-исследовательской и проектной деятельности.

Напомним также, что 10 октября правительство согласовало создание индустриального парка "Сигновка", инициатором создания которого выступил Львовский городской совет. На площадке площадью 30 га планируют создать 3,6 тысячи рабочих мест.

6 октября Кабмин внес в этот реестр промпарки "ЭкоСтил" возле Кривого Рога (Днепропетровская область) и "Искра" недалеко от Коломыи (Ивано-Франковская область). Всего же, учитывая последнее решение, в реестр индустриальных парков включено уже 69 объектов.