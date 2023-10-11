Кабмин согласовал создание индустриального парка во Львове: что там будут производить

Кабинет министров 10 октября включил в реестр индустриальных (промышленных) парков еще одну площадку - промпарк "Сигновка", инициатором создания которого выступил Львовский городской совет. Об этом сообщают в самой мэрии и Министерстве экономики.

"Сигновка" станет первым муниципальным индустриальным парком Львова. Согласно концепции, на территории парка площадью более 30 га будут работать предприятия легкой и пищевой промышленности, машиностроения и полиграфии.

Также парк будет специализироваться на производстве мебели, медицинских изделий, упаковочных и строительных материалов. Кроме того, в рамках этой площадки будет действовать общественный центр с научно-технологической ячейкой и бизнес-инкубатор для стартап-проектов.

Ожидается, что инвестиции в строительство парка, привлеченные управляющей компанией, в общей сложности составят более 5 миллиардов гривен. Благодаря созданию парка город получит дополнительно 3,6 тысяч рабочих мест. В сентябре конкурсная комиссия избрала управляющей компанией "Сигновки" "дочку" украинского девелопера Alterra Group - ООО "Формация Сигновка".

Напомним также, что 6 октября правительство внесло в указанный реестр промпарки "ЭкоСтил" возле Кривого Рога (Днепропетровская область) и "Искра" неподалеку от Коломыи (Ивано-Франковская область). Всего же, учитывая последнее решение, в реестр индустриальных парков включено уже 68 объектов.