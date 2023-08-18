Индустриальные парки: почему у нас не так, как в мире?

Об индустриальных парках в последнее время много говорят в контексте восстановления Украины. К сожалению, потенциал индустриальных парков в нашем государстве пока не реализован, по оценкам экспертов, развитие индустриальных парков может дать значительный экономический эффект для Украины.

Чтобы выяснить, какое сейчас текущее состояние в теме индустриальных парков, мы обратились к девелоперу "Альтерра Групп", который уже реализовал масштабные проекты коммерческой недвижимости, а сейчас разрабатывает концепцию современного индустриального парка. Компания провела обширную исследовательско-аналитическую и стратегическую работу по этому вопросу. Мы попросили поделиться частью этого исследования с нашими читателями.

Что такое индустриальные парки

Индустриальные парки – это специально созданные территории для промышленного освоения. Их преимущества заключаются в удобной логистике, доступе к сетям, инженерно-транспортной инфраструктуре, сырью, необходимым сервисам и рабочей силе. Такие экосистемы объединяют интересы бизнесов и производителей государства, местных общин.

Недавно опубликованные UNIDO's «Международные рекомендации по индустриальным паркам» констатируют, что «цель развития индустриальных парков должна быть неотъемлемой частью общей промышленной политики страны».

История вопроса: Манчестер – родина индустриальных парков

Первые индустриальные парки появились в Западной Европе и США в конце XIX – начале XX столетия. Но официально пальма первенства записана по Траффордскому индустриальному парку (Trafford Park), который был начат компанией «Shipcanal and Docks» близ Манчестера в 1896 году.

В США первый индустриальный парк появился у Чикаго за одиннадцать лет – в 1907-м. Уже через полвека этим опытом воспользовались "Азиатские Тигры". Сингапур построил первый на азиатском континенте индустриальный парк.

Индустриальные парки стали важным фактором ускоренного экономического развития сначала Западной Европы и США, затем – стран Азии, впоследствии – Восточной Европы. Самый свежий пример – Турция десятилетней давности.

Турецкое чудо

За последние 20 лет открыто более 350 индустриальных парков, в которых сегодня работают 7 тысяч компаний и трудоустроено 2,5 млн. сотрудников. Турция пошла в географическую экспансию и создала индустриальные парки более чем в 12 странах: Египет, Болгария, Венгрия, Азербайджан, Узбекистан, Румыния, Саудовская Аравия, Иран. Индустриальные парки стали важным инструментом привлечения прямых иностранных инвестиций в Турцию. За период 1995-2017 гг. более 80% ПИИ в стране были сосредоточены именно в них.

Как следствие, ВВП и экспорт страны за это время выросли более чем в три раза. Интересен факт, что в 2013 году Турция, которая до этого десятилетиями была должником МВФ, вернула этой организации последний транш, выплатив все долги.

Среди преференций, которые турецкие власти предоставляют резидентам, это дисконт на уплату единого социального взноса – до 35% от размера инвестиций в течение первых 10 лет работы. Заработная плата работников и вспомогательного персонала, занятых в технопарках, освобождается от всех налогов.

Польша: как там у соседей?

Интересно сравнить как обстоят дела в развитии индустриальных парков у географического соседа Украины - Польши. По состоянию на сегодняшний день в стране действуют 14 специальных экономических зон (СЭЗ) и функционируют 78 индустриальных и технологических парков.

Первая специальная экономическая зона в Польше была создана в 1995 году. (Mielec SEZ). Уже в 2001 г. это позволило создать более 5,6 тыс. рабочих мест, количество которых впоследствии выросло до 20 тысяч. Все остальные СЭЗ были основаны во второй половине 1990-х годов, благодаря чему в течение следующих десяти лет реальный ВВП Польши вырос на 50%, а экспорт увеличился почти в три раза.

В Польше для привлечения компаний для работы в индустриальных парках, расположенных в СЭЗ, существует мощная система льготных стимулов. Это освобождение от уплаты корпоративного налога или налога на доходы физических лиц, частичное освобождение от налога на имущество. Кроме того, в Польше существует поддержка создания новых рабочих мест – размер зависит от проекта и может доходить до четырех тысяч долларов США за одно рабочее место. Также существует поддержка обучающих программ, направленных на повышение квалификации персонала – максимальная сумма компенсации составляет 70%. Кроме того, предусматривается освобождение от ввозной пошлины на новое оборудование и комплектующие, ввоз нового оборудования освобождается от уплаты НДС.

Украинский опыт: парки на бумаге

По состоянию на 1 января 2023 г. в Реестре индустриальных парков Украины находилось 60 индустриальных парков. Необходимая инженерно-транспортная инфраструктура создана только в семи парках, в большинстве она либо отсутствует, либо облагораживание территории только началось. Но самый показательный факт: по большому счету деятельность ведет только одно предприятие в кластере холодильного машиностроения. Один на 60 парков! Поэтому неудивительно, что глобально состояние этой отрасли можно изучать только по описанию проектов, а не видя их воплощенными в жизнь.

В Украине действующее законодательство об индустриальных парках предоставляет крайне незначительные преимущества их участникам, явно недостаточным для того, чтобы этот механизм смог стать катализатором развития экономики. Без должного пакета стимулов индустриальные парки в Украине не будут способны привлекать инвестиции, в том числе иностранные. А во время войны тем более, ведь международные инвесторы потребуют обязательно страхование военных рисков.

Еще один вариант поддержки развития индустриальных парков – поддержка и содействие местным властям, которые напрямую заинтересованы в их развитии. Это рабочие места, развитие инфраструктуры городов, налоги и т.д.

Государство со своей стороны пытается улучшить законодательство по перезагрузке развития индустриальных парков. Уже в сентябре стартует работа над проектом изменений в законодательство об индустриальных парках. Ожидается также совместное рассмотрение предложений по изменениям в нормативные акты правительства вместе с Министерством экономики. Кроме того, представителями депутатского корпуса Верховной Рады выдвинуто предложение о создании Ассоциации индустриальных парков Украины.

Случится ли долгожданная перезагрузка этой истории? При наличии профессиональных девелоперов, благоприятного законодательства и дополнительных стимулов для инвесторов – уверены, что да.

Сегодня необходимо искать новые возможности для развития новых направлений для бизнеса или пересмотра подходов к развитию инициатив, которые не были реализованы ранее, например индустриальные парки. Успех их реализации и развития зависит от предварительно проделанной работы на этапах формирования концепции и проектирования. Дмитрий Ковальчук Основатель компании Alterra Group

"Такая работа должна включать глубокую аналитику внутреннего рынка и мирового опыта, а также потребности предприятий, которые могут быть участниками таких парков, ведь это позволит минимизировать ошибки при реализации и эксплуатации таких масштабных проектов. Важный этап подготовки, это стратегическое планирование и моделирование всех процессов, что будут происходить во время эксплуатации индустриального парка, ведь это позволит правильно спроектировать масштабный коммерческий проект и обеспечить необходимую инфраструктурную поддержку в течение всего периода его эксплуатации», - уверен Дмитрий Ковальчук.