Індустріальні парки: чому у нас не так, як в світі?

Про індустріальні парки останнім часом багато говорять в контексті відбудови України. На жаль, потенціал індустріальних парків в нашій державі наразі не реалізований, за оцінками експертів розвиток індустріальних парків може дати значний економічний ефект для України.

Щоб зʼясувати, який зараз поточний стан в темі індустріальних парків, ми звернулися до девелопера “Альтерра Груп”, який вже реалізував масштабні проєкти комерційної нерухомості, а наразі розробляє концепцію сучасного індустріального парку. Компанія провела велику дослідницько-аналітичну та стратегічну роботу з цього питання. Ми попросили поділитися частиною цього дослідження з нашими читачами.

Що таке індустріальні парки

Індустріальні парки – це спеціально створені території для промислового освоєння. Їх переваги полягають у зручній логістиці, доступі до мереж, інженерно-транспортної інфраструктури, сировини, необхідних сервісів та робочої сили. Такі екосистеми об’єднують інтереси бізнесів та виробників Держави, місцевих громад.

Нещодавно опубліковані UNIDO's «Міжнародні рекомендації щодо індустріальних парків» констатують, що «мета розвитку індустріальних парків має бути невід’ємною частиною загальної промислової політики країни».

Історія питання: Манчестер - батьківщина індустріальних парків

Перші індустріальні парки з’явилися у Західній Європі та США наприкінці XIX – початку XX сторіччя. Але офіційно пальма першості записана за Траффордським індустріальний парк (Trafford Park), який був започаткований компанією «Shipcanal and Docks» поблизу Манчестера у 1896 році.

У США перший індустріальний парк з’явився біля Чикаго за одинадцять років - 1907-му. Вже за півсторіччя цим досвідом скористалися “Азійські Тигри”. Сінгапур побудував перший на азійському континенті індустріальний парк.

Індустріальні парки стали важливим фактором прискореного економічного розвитку спочатку Західної Європи та США, потім - країн Азії, згодом - Східної Європи. Найсвіжіший приклад - Туреччина десятирічної давнини.

Турецьке диво

За останні 20 років відкрито понад 350 індустріальних парків, у яких сьогодні працюють 7 тисяч компаній і працевлаштовано 2,5 млн співробітників. Туреччина пішла в географічну експансію і створила індустріальні парки у понад 12-ти країнах: Єгипет, Болгарія, Угорщина, Азербайджан, Узбекистан, Румунія, Саудівська Аравія, Іран. Індустріальні парки стали важливим інструментом залучення прямих іноземних інвестицій у Туреччину. За період 1995-2017 рр. понад 80 % ПІІ в країні були зосереджені саме в них.

Як наслідок, ВВП і експорт країни за цей час зросли більше ніж у три рази. Цікавий факт, що 2013 році Туреччина, яка до цього десятиріччями була боржником МВФ, повернула цій організації останній транш, виплативши всі борги.

Серед преференцій, які турецька влада надає резидентам, це дисконт на сплату єдиного соціального внеску — до 35% від розміру інвестицій протягом перших 10 років роботи. А заробітна плата працівників та допоміжного персоналу, зайнятих у технопарках, звільняється від усіх податків.

Польща: як там у сусідів?

Цікаво порівняти як йдуть справи в розвитку індустріальних парків у географічного сусіда України - Польщі. Станом на сьогодні в країні діють 14 спеціальних економічних зон (СЕЗ) та функціонують 78 індустріальних та технологічних парків.

Перша спеціальна економічна зона в Польщі була створена в 1995 році. (Mielec SEZ). Вже у 2001 р. це дозволило створити понад 5,6 тис. робочих місць, кількість яких згодом зросла до 20 тисяч. Всі інші СЕЗ були засновані у другій половині 1990-х років., завдяки чому протягом наступних десяти років реальний ВВП Польщі зріс на 50 %, а експорт збільшився майже втричі.

У Польщі для залучення компаній до роботи в індустріальних парках, розташованих в СЕЗ, існує потужна система пільгових стимулів. Це звільнення від сплати корпоративного податку або податку на доходи фізичних осіб, часткове звільнення від податку на майно. Крім того, в Польщі існує підтримка створення нових робочих місць – розмір залежить від проекту та може сягати чотирьох тисяч доларів США за одне робоче місце. Також існує підтримка навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації персоналу – максимальна сума компенсації складає 70 %. Крім того передбачається звільнення від ввізного мита на нове обладнання та комплектуючі, ввезення нового обладнання звільняється від сплати ПДВ.

Український досвід: парки на папері

Станом на 1 січня 2023 року в Реєстрі індустріальних парків України знаходилося 60 індустріальних парків. Необхідна інженерно-транспортна інфраструктура створена лише в семі парках, у більшості вона або відсутня, або облагородження території тільки почалося. Але найпоказовіший факт: по великому рахунку діяльність веде лише одне підприємство в кластері холодильного машинобудування. Одне на 60 парків! Тому не дивно, що глобально стан цієї галузі можна вивчати лише по опису проєктів, а не бачачи їх втіленими в життя.

В Україні чинне законодавство про індустріальні парки надає вкрай незначні переваги їх учасникам, явно недостатні для того, щоб цей механізм зміг стати каталізатором розвитку економіки. Без належного пакету стимулів індустріальні парки в Україні не будуть здатні залучати інвестиції, в тому числі іноземні. А під час війни тим більше, адже міжнародні інвестори потребуватимуть обов’язково страхування воєнних ризиків.

Ще один варіант підтримки розвитку індустріальних парків – підтримка та сприяння місцевої влади, яка напряму зацікавлена в їх розвитку. Це робочі місця, розвиток інфраструктури міст, податки тощо.

Держава зі свого боку намагається поліпшити законодавство для перезавантаження розвитку індустріальних парків. Вже у вересні стартує робота над проєктом змін до законодавства про індустріальні парки. Очікується також спільний розгляд пропозицій щодо змін до нормативних актів уряду разом із Міністерством економіки. Крім того, представниками депутатського корпусу Верховної Ради висунута пропозиція про створення Асоціації індустріальних парків України.

Чи станеться довгоочікуване перезавантаження цієї історії? За наявності фахових девелоперів, сприятливого законодавства і додаткових стимулів для інвесторів - впевнені, що так.

Сьогодні необхідно шукати нові можливості для розвитку нових напрямів для бізнесу чи перегляду підходів до розвитку ініціатив, що не були реалізовані раніше, як от наприклад індустріальні парки. Успіх їх реалізації та розвитку залежить від попередньо проведеної роботи на етапах формування концепції та проєктування. Дмитро Ковальчук Засновник компанії Alterra Group

"Така робота має включати глибоку аналітику внутрішнього ринку та світового досвіду, а також потреби підприємств які можуть бути учасниками таких парків, адже це дозволить мінімізувати помилки під час реалізації та експлуатації таких масштабних проєктів. Важливий етап підготовки, це стратегічне планування та моделювання всіх процесів, що будуть відбуватись під час експлуатації індустріального парку адже це дозволить правильно спроєктувати масштабний комерційний проект та забезпечити необхідну інфраструктурну підтримку протягом всього періоду його експлуатації" - впевнений Дмитро Ковальчук.