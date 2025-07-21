В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу держорганами – Зеленський

Рада з національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами. Це створює необхідну основу для повного впровадження рішень задля економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами першого засідання оновленого складу РНБО України.

"Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність", – заявив він.

Президент наголосив, що все, що має підтримати український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, повинно бути реалізовано швидко й обовʼязково. Він додав, що Україні потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців.

"Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", – зазначив він.

Раніше премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.