Зеленський доручив підготувати рішення про довготривалий мораторій на перевірки бізнесу

27 червня президент Володимир Зеленський під час виступу на "Форумі влада та бізнес: Від діалогу до партнерства" доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на перевірки підприємців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Укрінформу".

Зеленський наголосив, що мораторій має захистити бізнес від будь-якого тиску з боку чиновників.

"Я вже доручив підготувати рішення щодо запровадження тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб захистити бізнес від будь-якого тиску з боку несумлінних людей на різних посадах", – сказав він.

Глава держави відзначив, що Україна може бути значно сильніше економічно. Але для цього потріні рамки з регулювання.

Президент підкреслив, що Україна може бути значно сильніше економічно. Економічне зростання має наповнювати бюджет і, держава усвідомлює важливість створення сприятливих умов для бізнесу.

"Для цього потрібні умови, чіткі рамки для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу в світі", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що цього року інвестиції у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс становитимуть 43 мільярди доларів.