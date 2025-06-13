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Зеленський підписав закони про звільнення від податків та мит щодо товарів для безпеки та оборони

Зеленський, податки
Зеленський підписав закони, що сприяють розвитку оборонної промисловості/ Верховна Рада

Президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від податку на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Верховна Рада.

Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.

Що передбачають прийняті закони

  • Закон (№ 4473-IX) вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.
  • Закон (№ 4474-IX) вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Нагадаємо, в кінці травня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому два важливі законопроєкти — №13305 та №13306, які спрямовані на посилення обороноздатності України шляхом податкового стимулювання.

4 червня Рада проголосувала за основу та в цілому законопроєкти №13305 та №13306, які звільняють від ввізного мита та ПДВ ввезення оптоволокна для виробництва дронів.

Автор:
Тетяна Бесараб