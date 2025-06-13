Зеленський підписав закони про звільнення від податків та мит щодо товарів для безпеки та оборони

Президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від податку на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Верховна Рада.

Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.

Що передбачають прийняті закони

Закон (№ 4473-IX) вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.

вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони. Закон (№ 4474-IX) вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Нагадаємо, в кінці травня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому два важливі законопроєкти — №13305 та №13306, які спрямовані на посилення обороноздатності України шляхом податкового стимулювання.

4 червня Рада проголосувала за основу та в цілому законопроєкти №13305 та №13306, які звільняють від ввізного мита та ПДВ ввезення оптоволокна для виробництва дронів.