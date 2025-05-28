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Комітет Ради підтримав звільнення від податків на імпорт товарів для оборони, зокрема оптоволокна для дронів

імпорт
Законопроєкти передбачають зміни до Митного кодексу / Depositphotos

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому два важливі законопроєкти — №13305 та №13306, які спрямовані на посилення обороноздатності України шляхом податкового стимулювання.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост Гетманцева.

Перший законопроєкт — №13305 — передбачає зміни до Митного кодексу щодо звільнення від ввізного мита товарів, які імпортуються для потреб безпеки та оборони. Документ також містить технічні правки для усунення неузгодженостей у законодавстві.

Другий законопроєкт — №13306 — стосується змін до Податкового кодексу й передбачає звільнення від ПДВ операцій з імпорту товарів, що використовуються у сфері безпеки й оборони.

Згідно з поясненням Гетманцева, ці законодавчі ініціативи покликані, зокрема, спростити імпорт оптоволокна, яке використовується у виробництві дронів. Це дозволить створити сприятливі умови для розвитку безпілотних систем, що працюють на основі оптичного кабелю для управління та передачі відеосигналу.

Нагадаємо, ще у 2023 році Рада підтримала в цілому законопроєкти №9275 та №9276, що передбачають звільнення від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, якщо підприємство імпортує матеріали для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Автор:
Тетяна Гойденко