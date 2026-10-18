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Іран провів через блокаду США щонайменше 4,1 млн барелів скрапленого газу

танкер, спг
Іран знайшов спосіб обходити морську блокаду США для експорту нафтопродуктів / Нафтогаз

Ірану вдалося експортувати щонайменше 4,1 млн барелів зрідженого нафтового газу, а також авіаційне паливо, попри морську блокаду США. Для цього Тегеран, зокрема, приховував свої вантажі серед зростаючої кількості перевалок судно-судно біля узбережжя Оману.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Reuters.

За даними чотирьох джерел агентства у сфері морської безпеки, в останні тижні Іран маскував свої вантажі серед перевезень інших виробників нафти з країн Перської затоки.

Аналіз американської організації United Against Nuclear Iran (UANI), яка відстежує рух пов'язаних з Іраном танкерів, показав, що від середини липня Оманську затоку залишили щонайменше вісім газовозів з іранським зрідженим нафтовим газом.

Загальний обсяг цих вантажів оцінюється у 4,1 млн барелів.

Ще один танкер з іранським авіаційним паливом у вересні прибув до М'янми. Це підтверджують супутникові знімки та аналіз компанії морської розвідки SynMax.

Шість із восьми газовозів, а також танкер з авіапаливом перебувають під санкціями США за транспортування іранської нафти та нафтохімічної продукції.

За даними UANI, частина танкерів перевантажувала зріджений газ поблизу оманських міст Шинас і Сохар, інші чекали в Оманській затоці, після чого проходили далі. Більшість вантажів прямували до східних зовнішніх портів Малайзії для подальшої перевалки, ймовірно, з кінцевим пунктом призначення у Китаї.

Водночас в UANI наголошують, що йдеться лише про незначну частину колишнього енергетичного експорту Ірану. Переважну більшість танкерів з іранськими вантажами американські сили розвертають.

Центральне командування США заявляє, що морська блокада залишається "непорушною". За його даними, за три місяці після її відновлення чотири комерційні судна були виведені з ладу, а 135 суден американські сили змусили розвернутися.

Морську блокаду іранського нафтового експорту США вперше запровадили 13 квітня. У червні її зняли після досягнення попередньої домовленості між Вашингтоном і Тегераном, однак 14 липня відновили після зриву угоди.

За даними Kpler, у вересні експорт іранської сирої нафти впав до нуля – вперше від початку відстеження компанією поставок Ірану у 2013 році.

Нагадаємо, раніше через морську блокаду США в Ірані виник гострий дефіцит бензину та черги на автозаправних станціях. Тоді щоденний дефіцит пального в країні оцінювали у 15 млн літрів за добової потреби близько 135 млн літрів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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