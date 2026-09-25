США та Іран обговорюють поетапне розблокування Ормузької протоки - Reuters

Сполучені Штати та Іран проводять переговори в Нью-Йорку щодо поетапного плану виходу з військового конфлікту. Дипломатичний процес передбачає, що Тегеран відновить судноплавство через Ормузьку протоку, а Вашингтон натомість скасує економічну блокаду країни.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

На тлі серйозних економічних труднощів та тиску санкцій іранська сторона шукає шляхи для порятунку економіки, тоді як Білий дім прагне забезпечити вільний прохід для нафтових танкерів глобальними маршрутами.

Позиції сторін

Головною проблемою залишається небажання сторін першими відмовлятися від своїх важелів впливу. Вашингтон контролює економічний тиск, що руйнує іранську економіку, а Тегеран утримує контроль над стратегічним енергетичним вузлом.

Високопоставлений іранський чиновник зазначив, що компромісом може стати поетапне вирішення кризи, де першим кроком стане зняття блокади протоки. Водночас Білий дім наголошує, що президент США Дональд Трамп зберігає сильну позицію і не поспішає йти на поступки без гарантій безпеки.

Експерти зазначають, що досягнення домовленостей до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада може допомогти стримати ціни на пальне в США, проте ризик ескалації та вимоги обох сторін залишаються надзвичайно високими.

Реакція країн Перської затоки

Під час окремих зустрічей із американським керівництвом лідери країн Перської затоки виступили проти будь-якого іранського контролю над життєво важливими морськими шляхами, вимагаючи гарантій свободи судноплавства.

Регіональні джерела зазначають, що Тегеран готовий тимчасово відкласти вимогу щодо транзитних зборів задля якнайшвидшого зняття економічної блокади.

Проте на тлі переговорів іранська влада продовжує готуватися до можливого відновлення активних бойових дій, заявляючи про готовність захищати свої інтереси у разі провалу дипломатії.

Нагадаємо, ринки ретельно зважують можливість досягнення перемир'я між США та Іраном через побоювання, що посилення атак з боку повстанців-хуситів на Саудівську Аравію може серйозно порушити постачання чорного золота від ключового близькосхідного виробника. На тлі цього ціни на нафту п’ятницю, 25 вересня, дещо знизилися після різкого зростання напередодні.