Виробники газу проривають блокаду: танкери із ЗПГ пройшли через Ормузьку протоку

Цього тижня принаймні дві партії зрідженого природного газу успішно подолали Ормузьку протоку. Виробники активно шукають шляхи для збільшення обсягів постачання на світовий ринок, який наразі гостро відчуває дефіцит блакитного палива та страждає від стрімкого зростання цін.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Танкери проходять спірним водним шляхом

Згідно з даними моніторингу суден, танкер, завантажений на експортному підприємстві Рас-Лаффан у Катар наприкінці серпня, на початку тижня опинився в Оманській затоці.

Під час перетину Ормузу танкер не передавав сигнали, проте регулярне глушіння зв'язку в регіоні є звичним явищем, через що точне відстеження суден ускладнене.

Крім того, супутникові знімки європейської системи Copernicus Sentinel-2 зафіксували біля узбережжя Оману ще два газовози, які здійснювали складну операцію з перевантаження газу безпосередньо з одного судна на інше.

Аналіз супутникових даних свідчить про щонайменше три випадки перекачування ЗПГ з корабля на корабель поблизу Оману починаючи з середини серпня.

Хоча для нафтових танкерів подібна практика стала звичною, для зрідженого газу вона є вкрай рідкісною через надзвичну технічну складність підтримки наднизьких температур палива під час перекачування.

Виробники газу шукають обхідні шляхи

Триваючі воєнні дії на Близькому Сході змушують енергетичні компанії шукати нестандартні рішення. Особливо уважно за ситуацією стежать покупці з Пакистану та Бангладеш, чия енергосистема критично залежить від постачань через Ормузьку протоку.

Кожна успішно пройдена партія означає для них можливість уникнути купівлі дорогої альтернативи на спотовому ринку.

Bloomberg зазначає, що ситуація нагадує про масштаб проблеми, адже до початку бойових дій через цей коридор щодня проходило близько трьох партій ЗПГ, а катарський експорт покривав приблизно п'яту частину загальносвітових потреб.

Нагадаємо, Європейський Союз може розпочати наступний опалювальний сезон із мінімальним рівнем запасів газу в підземних сховищах за останні 15 років. Через повільні темпи наповнення європейські газосховища до кінця сезону закачування будуть заповнені всього на 76%.