Світові ціни на СПГ можуть зрости через критичну ситуацію в Європі

Світові ціни на СПГ можуть різко зрости цієї зими, оскільки запаси в Європі є найнижчими за останні роки, а покупці з Північної Азії стикаються з посиленою конкуренцією через те, що Ормузька протока все ще закрита.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Головною причиною є те, що Європа підходить до опалювального сезону з найнижчими за останні роки запасами у сховищах, тоді як азійські покупці змушені конкурувати в умовах обмеженої логістики.

Європа увійде до зими у значно більш вразливому стані порівняно з минулим роком через дефіцит накопиченого газу.

Ситуацію ускладнює те, що покупці з Північної Азії стикаються з жорсткою конкуренцією за вільні обсяги на тлі того, що Ормузька протока продовжує залишатися закритою, блокуючи звичні транспортні коридори.

Як зазначив віцепрезидент з глобального маркетингу СПГ компанії ExxonMobil Ендрю Баррі на конференції Gastech у Бангкоку, довгий логістичний ланцюжок створює додаткові труднощі.

Зокрема, 45-денна подорож танкерів зі США до Північної Азії може стати серйозним викликом для місцевих покупців, які намагаються оперативно розгортати свої судна для задоволення пікового попиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європі загрожує дефіцит газу взимку після того, як ціни зросли на 7% за тиждень. Ціни на європейський природний газ зростали четвертий тиждень поспіль, оскільки нові бойові дії на Близькому Сході посилили занепокоєння щодо тривалих перебоїв у постачанні та підготовки зимових запасів.