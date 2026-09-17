Мировые цены на СПГ могут возрасти из-за критической ситуации в Европе

Мировые цены на СПГ могут резко возрасти этой зимой, поскольку запасы в Европе самые низкие за последние годы, а покупатели из Северной Азии сталкиваются с усиленной конкуренцией из-за того, что Ормузский пролив все еще закрыт.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Главной причиной является то, что Европа подходит к отопительному сезону с самыми низкими за последние годы запасами в хранилищах, в то время как азиатские покупатели вынуждены конкурировать в условиях ограниченной логистики.

Европа войдет в зиму в гораздо более уязвимом состоянии по сравнению с прошлым годом из-за дефицита накопленного газа.

Ситуацию усложняет то, что покупатели из Северной Азии сталкиваются с жесткой конкуренцией за свободные объемы на фоне того, что Ормузский пролив продолжает оставаться закрытым, блокируя привычные транспортные коридоры.

Как отметил вице-президент по глобальному маркетингу СПГ компании ExxonMobil Эндрю Барри на конференции Gastech в Бангкоке, длинная логистическая цепочка создает дополнительные трудности.

В частности, 45-дневное путешествие танкеров из США в Северную Азию может стать серьезным вызовом для местных покупателей, пытающихся оперативно разворачивать свои суда для удовлетворения пикового спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что Европе грозит дефицит газа зимой после того, как цены выросли на 7% за неделю. Цены на европейский природный газ росли четвертую неделю подряд, поскольку новые боевые действия на Ближнем Востоке усилили обеспокоенность по поводу длительных перебоев в поставках и подготовке зимних запасов.