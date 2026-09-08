UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

--0,10

EUR

51,68

--0,11

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,10

51,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Газ в Европе взлетел до трехлетнего максимума из-за приближающихся зим и низких запасов

Газ
Газ в Европе взлетел до трехлетнего максимума из-за приближающихся зим и низких запасов / Depositphotos

Стоимость природного газа в Европе обновила трехлетний максимум. Трейдеры спешат закачивать топливо в подземные хранилища на фоне медленных темпов их наполнения и неопределенности вокруг судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Во время торгов во вторник базовые фьючерсы росли на 3,4%, достигнув самых высоких отметок с января 2023 года. Нидерландские фьючерсы на следующий месяц на бирже в Амстердаме торговались по 74,95 евро за мегаватт-час (рост на 2,2%).

Низкие запасы в хранилищах и угрозы на Ближнем Востоке

Менее чем за месяц до начала отопительного сезона европейские подземные хранилища (ПХГ) заполнены только на 67%, тогда как сезонная норма составляет 83%.

  • Проблемы с заполнением: в Германии, где сосредоточены самые большие газовые мощности региона, резервуары заполнены примерно наполовину. Ассоциация операторов газохранилищ INES предупредила: даже если страна достигнет планового показателя в 77% к 1 ноября, в случае аномальных холодов этого объема не хватит;
  • Борьба за СПГ: чтобы привлечь дополнительные танкерные партии сжиженного газа и перебить ценовые предложения со стороны Азии, Европа вынуждена платить высокую премию за ресурс;
  • Риски судоходства: ситуацию обострили удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и американские атаки на иранские танкеры. Хотя Тегеран заявил о подготовке соглашения с Оманом по безопасному коридору в Ормузском проливе, угроза нападений на суда остается высокой;
  • Влияние на электроэнергию: подорожание газа повлекло за собой рост цен на электричество в Европе. Немецкие фьючерсы на электроэнергию на 2027 год составили 126,62 евро за мегаватт-час — максимум с октября 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Европе грозит дефицит газа зимой после того, как цены выросли на 7% за неделю. Цены на европейский природный газ росли четвертую неделю подряд, поскольку новые боевые действия на Ближнем Востоке усилили обеспокоенность по поводу длительных перебоев в поставках и подготовке зимних запасов.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности