Газ в Европе взлетел до трехлетнего максимума из-за приближающихся зим и низких запасов

Стоимость природного газа в Европе обновила трехлетний максимум. Трейдеры спешат закачивать топливо в подземные хранилища на фоне медленных темпов их наполнения и неопределенности вокруг судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Во время торгов во вторник базовые фьючерсы росли на 3,4%, достигнув самых высоких отметок с января 2023 года. Нидерландские фьючерсы на следующий месяц на бирже в Амстердаме торговались по 74,95 евро за мегаватт-час (рост на 2,2%).

Низкие запасы в хранилищах и угрозы на Ближнем Востоке

Менее чем за месяц до начала отопительного сезона европейские подземные хранилища (ПХГ) заполнены только на 67%, тогда как сезонная норма составляет 83%.

Проблемы с заполнением: в Германии, где сосредоточены самые большие газовые мощности региона, резервуары заполнены примерно наполовину. Ассоциация операторов газохранилищ INES предупредила: даже если страна достигнет планового показателя в 77% к 1 ноября, в случае аномальных холодов этого объема не хватит;

Борьба за СПГ: чтобы привлечь дополнительные танкерные партии сжиженного газа и перебить ценовые предложения со стороны Азии, Европа вынуждена платить высокую премию за ресурс;

Риски судоходства: ситуацию обострили удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и американские атаки на иранские танкеры. Хотя Тегеран заявил о подготовке соглашения с Оманом по безопасному коридору в Ормузском проливе, угроза нападений на суда остается высокой;

Влияние на электроэнергию: подорожание газа повлекло за собой рост цен на электричество в Европе. Немецкие фьючерсы на электроэнергию на 2027 год составили 126,62 евро за мегаватт-час — максимум с октября 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Европе грозит дефицит газа зимой после того, как цены выросли на 7% за неделю. Цены на европейский природный газ росли четвертую неделю подряд, поскольку новые боевые действия на Ближнем Востоке усилили обеспокоенность по поводу длительных перебоев в поставках и подготовке зимних запасов.