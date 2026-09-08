Газ у Європі злетів до трирічного максимуму через наближення зими та низькі запаси

Вартість природного газу в Європі оновила трирічний максимум. Трейдери квапляться закачувати паливо до підземних сховищ на тлі повільних темпів їхнього наповнення та невизначеності навколо судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Під час торгів у вівторок базові ф'ючерси зростали на 3,4%, сягнувши найвищих позначок із січня 2023 року. Нідерландські ф'ючерси на наступний місяць на біржі в Амстердамі торгувалися по 74,95 євро за мегават-годину (зростання на 2,2%).

Низькі запаси у сховищах та загрози на Близькому Сході

Менш ніж за місяць до початку опалювального сезону європейські підземні сховища (ПСГ) заповнені лише на 67%, тоді як сезонна норма становить 83%:

Проблеми із заповненням: у Німеччині, де зосереджені найбільші газові потужності регіону, резервуари заповнені приблизно наполовину. Асоціація операторів газосховищ INES попередила: навіть якщо країна досягне планового показника в 77% до 1 листопада, у разі аномальних холодів цього обсягу не вистачить;

Боротьба за СПГ: щоб залучити додаткові танкерні партії зрідженого газу та перебити цінові пропозиції з боку Азії, Європа вимушена платити високу премію за ресурс;

Ризики судноплавства: ситуацію загострили удари по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії та американські атаки на іранські танкери. Хоча Тегеран заявив про підготовку угоди з Оманом щодо безпечного коридору в Ормузькій протоці, загроза нападів на судна залишається високою;

Вплив на електроенергію: подорожчання газу спричинило зростання цін на електрику в Європі. Німецькі ф'ючерси на електроенергію на 2027 рік сягнули 126,62 євро за мегават-годину — максимуму з жовтня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європі загрожує дефіцит газу взимку після того, як ціни зросли на 7% за тиждень. Ціни на європейський природний газ зростали четвертий тиждень поспіль, оскільки нові бойові дії на Близькому Сході посилили занепокоєння щодо тривалих перебоїв у постачанні та підготовки зимових запасів.