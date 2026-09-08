RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

--0,10

EUR

51,68

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,10

51,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Газ у Європі злетів до трирічного максимуму через наближення зими та низькі запаси

Газ
Газ у Європі злетів до трирічного максимуму через наближення зими та низькі запаси / Depositphotos

Вартість природного газу в Європі оновила трирічний максимум. Трейдери квапляться закачувати паливо до підземних сховищ на тлі повільних темпів їхнього наповнення та невизначеності навколо судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Під час торгів у вівторок базові ф'ючерси зростали на 3,4%, сягнувши найвищих позначок із січня 2023 року. Нідерландські ф'ючерси на наступний місяць на біржі в Амстердамі торгувалися по 74,95 євро за мегават-годину (зростання на 2,2%).

Низькі запаси у сховищах та загрози на Близькому Сході

Менш ніж за місяць до початку опалювального сезону європейські підземні сховища (ПСГ) заповнені лише на 67%, тоді як сезонна норма становить 83%:

  • Проблеми із заповненням: у Німеччині, де зосереджені найбільші газові потужності регіону, резервуари заповнені приблизно наполовину. Асоціація операторів газосховищ INES попередила: навіть якщо країна досягне планового показника в 77% до 1 листопада, у разі аномальних холодів цього обсягу не вистачить;
  • Боротьба за СПГ: щоб залучити додаткові танкерні партії зрідженого газу та перебити цінові пропозиції з боку Азії, Європа вимушена платити високу премію за ресурс;
  • Ризики судноплавства: ситуацію загострили удари по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії та американські атаки на іранські танкери. Хоча Тегеран заявив про підготовку угоди з Оманом щодо безпечного коридору в Ормузькій протоці, загроза нападів на судна залишається високою;
  • Вплив на електроенергію: подорожчання газу спричинило зростання цін на електрику в Європі. Німецькі ф'ючерси на електроенергію на 2027 рік сягнули 126,62 євро за мегават-годину — максимуму з жовтня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європі загрожує дефіцит газу взимку після того, як ціни зросли на 7% за тиждень. Ціни на європейський природний газ зростали четвертий тиждень поспіль, оскільки нові бойові дії на Близькому Сході посилили занепокоєння щодо тривалих перебоїв у постачанні та підготовки зимових запасів.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності