Європі загрожує дефіцит газу взимку: ціни зросли на 7% за тиждень

Ціна на європейський природний газ зростає четвертий тиждень поспіль, оскільки нові бойові дії на Близькому Сході посилили занепокоєння щодо тривалих перебоїв у постачанні та зимових запасів палива.

Як пише Dilo,про це повідомляє Bloomberg.

Загострення на Близькому Сході штовхає ціни вгору

Хоча ф'ючерси на еталони коливалися в п'ятницю, за тиждень вони зросли більш ніж на 7%. Ціни на газ у Європі та Азії останніми днями сягнули найвищих рівнів за понад три роки, адже США та Іран посилили військові удари у відповідь після періоду відносного спокою.

До початку війни близько п'ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого природного газу постачалося з Близького Сходу через Ормузьку протоку на світові ринки.

Наразі деякі судна для перевезення нафти продовжують проходити цим життєво важливим водним шляхом, проте експорт катарського зрідженого природного газу через Ормузьку протоку залишається практично зупиненим.

Водночас Об'єднані Арабські Емірати, схоже, все ще завантажують СПГ на танкери в Перській затоці, незважаючи на перебої, але загальні потоки залишаються значно нижчими за довоєнний рівень.

Історичний мінімум запасів

Європа відчуває серйозний тиск щодо поповнення запасів газу з наближенням опалювального сезону. Її паливні сховища заповнені лише приблизно на 66%, що є найнижчим сезонним рівнем за всю історію спостережень.

Ситуація ще гостріша в Німеччині, де сховища заповнені лише на 54%.

Прогнози аналітиків

Ескалація в Перській затоці відкидає надії на будь-яке відновлення експорту СПГ з регіону, наголошують стратеги ING Groep NV Воррен Паттерсон та Ева Мантей. За їхніми словами, конкуренція між Європою та Азією посилиться з наближенням зими, особливо якщо катарський СПГ залишатиметься практично відсутнім на ринку до кінця року.

На тлі цих подій ф'ючерси на фінішний контракт у Нідерландах, які є європейським газовим бенчмарком, до 8:26 ранку в Амстердамі майже не змінилися і торгувалися на рівні 72,06 євро за мегават-годину.

Раніше повідомлялося, що природний газ перетворився на головну проблему для європейських трейдерів облігаціями, обігнавши за ступенем ризику нафту. Виснаження запасів ключового палива створює реальну загрозу нового стрибка інфляції в регіоні.