Ціни на пальне 28 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 28 вересня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 93,57 грн (+57 коп.) А-95 89,27 грн (+1 коп.) А-92 85,98 грн (0 коп.) ДП 98,43 грн (+1 коп.) Газ 43,92 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 95,90 92,90 99,90 45,50 UPG 91,90 88,90 97,90 43,50 WOG 95,90 92,90 99,90 45,50 УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 97,90 42,90 SOCAR 97,90 94,90 103,00 45,21 AMIC 91,90 88,85 97,90 43,94 БРСМ-Нафта 85,54 96,49 42,60

Нагадаємо, поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Dilo розібралося, чого чекати водіям від гурту й роздробу найближчими тижнями.