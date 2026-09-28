Український аналог Mavic отримав дальність до 30 км: Vyriy Industries показала дрон Slavic

Українська компанія Vyriy Industries представила тактичний розвідувальний безпілотник Slavic. Дрон здатен перебувати в повітрі до 1,5 години та працювати на дальності до 30 км.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії.

Українська компанія Vyriy Industries представила тактичний розвідувальний безпілотник Slavic, який розробили як альтернативу комерційним китайським дронам.

За словами розробників, Slavic має дати розвідувальним екіпажам змогу працювати на більшій відстані від лінії бойового зіткнення. Водночас керування дроном побудоване за знайомою для операторів DJI Mavic логікою, що має спростити перехід на нову платформу.

Характеристики Slavic

Дрон оснащений твердотільною батареєю ємністю 40 000 мАг, яка забезпечує до 1,5 години польоту. Тактична дальність роботи заявлена на рівні до 30 км.

Slavic може працювати без GPS. Для навігації платформа використовує оптичне позиціонування. Система зв'язку підтримує широкий діапазон каналів, що, за словами виробника, дозволяє обирати менш завантажені частоти та працювати в складному рельєфі.

Для розвідки безпілотник обладнаний цифровою 2K-камерою з роздільною здатністю 2560 × 1440 пікселів. Камера встановлена на триосьовому стабілізованому підвісі та має 10-кратний оптичний і 30-кратний гібридний зум.

Серед автоматизованих функцій Slavic — утримання висоти та положення, автоматичне повернення і посадка.

Інтеграція та випробування

Комплекс постачається як готова система та не потребує додаткових польових модифікацій. Пульт керування підтримує інтеграцію із системами ситуаційної обізнаності DELTA та "Кропива". Також передбачена передача відео з пульта до застосунку VEZHA.

Slavic уже пройшов випробування у семи підрозділах Сил оборони України. За їхніми результатами Vyriy Industries збирає відгуки екіпажів і використовує їх для подальшого вдосконалення платформи.

Компанія також працює над новими конфігураціями дрона. Зокрема, тестуються тепловізійні модулі для нічної розвідки та можливість використання платформи як носія ретранслятора.

Надалі Vyriy Industries планує масштабувати виробництво Slavic і постачання комплексу Силам оборони України.

Про компанію

Vyriy Industries - українська оборонно-технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві FPV-дронів та інших безпілотних систем для Сил оборони України. Засновником і CEO компанії є Олексій Бабенко, штаб-квартира розташована в Києві.

Компанія розвиває власне виробництво в Україні. За її даними, понад 80% компонентів для дронів виготовляються самостійно, зокрема рами, мотори, пропелери, польотні контролери та регулятори обертів.

Vyriy Industries виробляє FPV-дрони, зокрема моделі із системами автоматичного донаведення та тепловізійними камерами. Окрім коптерів, у продуктовій лінійці компанії є безпілотники літакового типу, зокрема "Блискавка", "Вересень" і "Сокіл", а також наземний роботизований комплекс "Джанкой".

Компанія також розвиває виробництво власних компонентів для безпілотних систем. У 2025 році Vyriy Industries розширила бізнес за рахунок придбання кількох суміжних підприємств і стартапів.

Нагадаємо, виробник безпілотників Pegasus Arms призупинив виробництво на невизначений термін через пошкодження виробничого цеху внаслідок російської балістичної атаки. Це вже другий удар по виробничих потужностях компанії.