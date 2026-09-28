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Росія атакувала завод морозива "Рудь" у Житомирській області

У Житомирі під удар РФ потрапив завод морозива «Рудь»
У Житомирі під удар РФ потрапив завод морозива «Рудь» / ДСНС

Російські війська пошкодили завод морозива "Рудь" у Житомирській області – одного з найбільших виробників морозива в Україні. Обійшлося без загиблих і постраждалих. 

Як пише Dilo, про це повідомив президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про наслідки російських обстрілів у регіонах за добу.

Як повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, 28 вересня вночі безпілотниками було атаковано підприємство харчової промисловості в Житомирській громаді. На місці влучання виникла пожежа. Жертв та постраждалих внаслідок атаки наразі немає.

Як повідомили в ДСНС, огонь локалізовано та ліквідовано рятувальниками. На місці працювали 70 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки.

Це вже друга атака на підприємство за останній час. Внаслідок російської атаки у Житомирі був повністю зруйнований охолоджувальний склад виробника морозива “Рудь”. Компанія наразі встановлює розмір збитків.

Про "Рудь"

"Рудь" -  найбільший виробник морозива в Україні та один із лідерів національного ринку заморожених продуктів. За даними Житомирської обласної військової адміністрації, компанія займає близько 30% українського ринку морозива.

Компанія працює з 1998 року. Її виробничий комплекс розташований у Житомирі та має власну сировинну базу. Щороку підприємство переробляє понад 35 тис. тонн молока.

Продукція "Рудь" представлена більш ніж у 75 тис. торгових точок в Україні. Компанія також є найбільшим експортером морозива з України - її продукція постачається до понад 36 країн світу.

Окрім морозива, підприємство виробляє заморожені овочі та ягоди, тісто, хлібобулочні вироби, молочну продукцію та напівфабрикати.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка АТ "Рудь" за перше півріччя 2026 року зросла на 13,4% порівняно із першим кварталом минулого року – до 2 млрд 586,02 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 17,2% – до 245,52 млн грн.

Власниками АТ є Петро Рудь (64,89%), його донька Оксана Вівсик (34,34%) та її чоловік Сергій Вівсик (0,76%).

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки було знищено складський комплекс українського виробника морозива “Ласунка”. Пожежа знищила готову продукцію, підготовлену для постачання у магазини по всій країні.

Автор:
Світлана Манько

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