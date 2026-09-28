Россия атаковала завод мороженого "Рудь" в Житомирской области

Российские войска повредили завод мороженого "Рудь" в Житомирской области — одного из крупнейших производителей мороженого в Украине. Обошлось без погибших и пострадавших.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о последствиях российских обстрелов в регионах за сутки.

Как сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, 28 сентября ночью беспилотниками было атаковано предприятие пищевой промышленности в Житомирской общине. На месте попадания возник пожар. Жертв и пострадавших в результате атаки пока нет.

Как сообщили в ГСЧС, огонь локализован и ликвидирован спасателями. На месте работало 70 человек личного состава и 19 единиц техники.

Это уже вторая атака на предприятие за последнее время. В результате российской атаки в Житомире был полностью разрушен охлаждающий состав производителя мороженого "Рудь". Компания устанавливает размер убытков.

О "Руде"

"Рудь" – крупнейший производитель мороженого в Украине и один из лидеров национального рынка замороженных продуктов. По данным Житомирской областной военной администрации, компания занимает около 30% украинского рынка мороженого.

Компания работает с 1998 года. Ее производственный комплекс расположен в Житомире и имеет свою сырьевую базу. Ежегодно предприятие перерабатывает более 35 тысяч тонн молока.

Продукция "Рудь" представлена более чем в 75 тыс. торговых точек в Украине. Компания также является крупнейшим экспортером мороженого из Украины - ее продукция поставляется более чем в 36 стран мира.

Кроме мороженого предприятие производит замороженные овощи и ягоды, тесто, хлебобулочные изделия, молочную продукцию и полуфабрикаты.

Согласно данным ресурса YouControl, выручка АО "Рудь" за первое полугодие 2026 года выросла на 13,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года – до 2 млрд 586,02 млрд грн, в то время как чистая прибыль сократилась на 17,2% – до 245,52 млн грн.

Владельцами АО являются Петр Рудь (64,89%), его дочь Оксана Виусик (34,34%) и ее муж Сергей Виусик (0,76%).

Напомним, в результате вражеской атаки был уничтожен складской комплекс украинского производителя мороженого "Лакомка". Пожар уничтожил готовую продукцию, подготовленную для поставки в магазины по всей стране.