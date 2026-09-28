Компания Ахметова решила выйти из бизнеса зарядных станций для электромобилей

ООО "ЯСНО Энергоэффективность", работающее под брендом YASNO, решило выйти из бизнеса электрозарядных станций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.

Решение было принято после регулярного пересмотра портфеля направлений, инвестиций и операционных приоритетов, чтобы сосредоточить ресурсы на наиболее эффективных задачах.

В компании отметили, что сеть YASNO E-Mobility является сформированным самостоятельным бизнесом с собственной клиентской базой и операционной моделью, однако ее масштабирование требует отдельного фокуса и инвестиций, отличных от текущей стратегии бренда.

На чем сосредоточится компания

Управленческие и финансовые ресурсы ООО "ЯСНО Энергоэффективность" направит на другие ключевые направления:

реализацию энергосервисных проектов;

развитие распределенной генерации;

развитие цифровых решений для управления энергетическим оборудованием и энергоэффективностью YASNO Power.

При передаче станций и данных приоритетами компании остаются непрерывная работа зарядной инфраструктуры и выполнение всех обязательств перед клиентами и партнерами.

Что известно о YASNO

YASNO — бренд операционного холдинга D.Solutions (входит в Группу ДТЭК, принадлежащую Ахметову), под которым поставляется электроэнергия и природный газ, устанавливают солнечные станции, системы накопления энергии на базе EMS-системы YASNO Power, а также внедряют другие продукты для бытовых и бизнес-клиентов.

На август 2026 года компания является крупнейшим поставщиком электричества в Украине по объему реализации. Она обслуживает около 2,5 млн. бытовых клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях и более 64 тысяч бизнес-клиентов по всей стране. Также под брендом работает 26 энергоофисов для офлайн-обслуживания клиентов в Киеве, Днепре, Полтаве, Львове, Одессе и Виннице.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российской атаки сгорел один из составов энергоснабжающей компании YASNO. Компания потеряла часть оборудования.