"Укрзализныця" выставила на аукцион размещение рекламы на железнодорожных мостах Киева и области

"Укрзализныця" 2 октября проведет аукцион на размещение рекламы на 24 баннерах на железнодорожных мостах Киева и Киевской области. Стартовая цена лота составляет 146 657,28 грн. в месяц без НДС.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Детали лота и условия участия в торгах

Размер рекламных конструкций составляет от 2×8 м до 2×24 м. Право на размещение рекламы предоставляется на 12 месяцев.

Участники смогут подать свои предложения через Prozorro. В условиях аукциона указано, что к участию допускаются операторы, имеющие опыт предоставления рекламных услуг на объектах "Укрзализныци" или в сфере транспорта.

Размер минимального шага повышения цены составляет 1% от первоначальной стоимости лота (1466,57 грн), а гарантийного взноса — 10% (14 665,73 грн).

Торги пройдут за трехраундовым английским аукционом. Потенциальные покупатели не будут знать, есть ли конкуренты и не будут видеть ставки друг друга.

Ранее сообщалось. что "Укрзализныця" возобновляет продажу непрофильных и избыточных активов. На первом этапе компания выставит на торги 25 объектов недвижимости в семи областях Украины. От реализации этого имущества компания рассчитывает получить около 1 млрд. грн. дополнительных поступлений.