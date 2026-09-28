В Киеве на три недели частично ограничат движение по Европейской площади

С 28 сентября по 19 октября в Киеве будут частично ограничивать движение по Европейской площади.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ограничение движения в Киеве

Ограничения связаны с текущим ремонтом проезжей части. Работы будут выполнять специалисты Шевченковского дорожно-эксплуатационного управления поэтапно без полного перекрытия движения транспорта.

В "Киевавтодоре" призвали водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извинились за возможные неудобства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже восстановили более 16 млн. кв. м дорог. Несмотря на сложные условия военного времени, дорожные бригады продолжают поддерживать ключевые логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны в обеспечении непрерывного сообщения между регионами.