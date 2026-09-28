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У Києві на три тижні частково обмежать рух Європейською площею
Із 28 вересня до 19 жовтня в Києві частково обмежуватимуть рух Європейською площею.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.
Обмеження руху в Києві
Обмеження пов’язані з поточним ремонтом проїжджої частини. Роботи виконуватимуть фахівці Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління поетапно, без повного перекриття руху транспорту.
У "Київавтодорі" закликали водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепросили за можливі незручності.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні вже відновили понад 16 млн кв. м доріг. Попри складні умови воєнного часу, дорожні бригади продовжують підтримувати в належному стані ключові логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни для забезпечення безперервного сполучення між регіонами.