У Києві на три тижні частково обмежать рух Європейською площею

Із 28 вересня до 19 жовтня в Києві частково обмежуватимуть рух Європейською площею.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху в Києві

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом проїжджої частини. Роботи виконуватимуть фахівці Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління поетапно, без повного перекриття руху транспорту.

У "Київавтодорі" закликали водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепросили за можливі незручності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні вже відновили понад 16 млн кв. м доріг. Попри складні умови воєнного часу, дорожні бригади продовжують підтримувати в належному стані ключові логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни для забезпечення безперервного сполучення між регіонами.