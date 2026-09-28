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Дата публікації

У Києві на три тижні частково обмежать рух Європейською площею

Хрещатик
У Києві змінять рух на Європейській площі: коли діятимуть обмеження / Вікіпедія

Із 28 вересня до 19 жовтня в Києві частково обмежуватимуть рух Європейською площею. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху в Києві

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом проїжджої частини. Роботи виконуватимуть фахівці Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління поетапно, без повного перекриття руху транспорту.

У "Київавтодорі" закликали водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепросили за можливі незручності.

Фото 2 — У Києві на три тижні частково обмежать рух Європейською площею

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні вже  відновили понад 16 млн кв. м доріг. Попри складні умови воєнного часу, дорожні бригади продовжують підтримувати в належному стані ключові логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни для забезпечення безперервного сполучення між регіонами.

Автор:
Ольга Опенько

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