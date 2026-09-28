Україні не вистачає $75 млрд на оборону у 2027 році

Міністерство оборони оцінює загальні потреби на 2027 рік у $175 млрд проти $155 млрд у 2026-му. У проєкті держбюджету передбачено близько $100 млрд, тому ще приблизно $70 млрд Україна розраховує забезпечити за допомогою міжнародних партнерів та постачання озброєння.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами першого заступника міністра фінансів України Романа Єрмоличева, дефіцит не обов'язково мають закривати лише прямим фінансуванням. Частина потреб може бути забезпечена через міжнародні механізми постачання зброї, зокрема "Рамштайн", PURL та інші програми співпраці з партнерами.

"Потреба $70 млрд є. І тут різні інструменти мають включатися, зокрема співпраці з міжнародними партнерами, щоб не просто фінансування залучати, а й різними інструментами, які працювали протягом чотирьох років", — сказав Єрмоличев.

На оборону в бюджеті заклали майже 4,9 трлн грн

У проєкті держбюджету на 2027 рік на сектор безпеки й оборони передбачено 4,885 трлн грн — на 517,9 млрд грн більше, ніж у плані на 2026 рік зі змінами.

Єрмоличев пояснив, що приблизно 300 млрд грн із приросту вже враховують додаткові витрати на грошове забезпечення військових та пов'язані соціальні виплати. У бюджеті на 2026 рік ці кошти ще не відображені окремо.

Розрахунки на наступний рік при цьому не враховують можливого збільшення чисельності військових, оскільки цей показник складно спрогнозувати.

Уряд також збільшує фінансовий резерв. За словами Єрмоличева, у загальному фонді на 2027 рік закладають 200 млрд грн проти близько 140 млрд грн, з якими держава входила у 2026 рік.

За даними Мінфіну, загальні видатки проєкту бюджету-2027 становлять 7,272 трлн грн, доходи — 5,648 трлн грн.

Нагадаємо, уряд уже заклав 4,885 трлн грн на оборону у проєкті держбюджету на 2027 рік. Додатково Україна розраховує на матеріально-технічну допомогу партнерів у вигляді зброї, боєприпасів та іншого військового обладнання.