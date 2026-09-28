Пора під прес. Lada та Lanos очолили список авто, які вибракували у серпні

У серпні в Україні оформили вибракування 2 241 транспортного засобу, причому 28% припало на ВАЗ/Lada. Медіанний вік такого транспорту становив 25 років, а майже дві третини машин були старші за 20 років.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Порівняно з липнем кількість вибракувань скоротилася на 10,7%, а проти серпня 2025 року — на 5,4%. Для коректного порівняння аналітики враховували перші 30 днів кожного місяця.

Майже три чверті всіх оформлень припали на легкові автомобілі — 1 662, або 74,2%. Ще 335 випадків стосувалися вантажівок.

Саме ці дві категорії забезпечили майже все місячне скорочення: легковиків вибракували на 196 менше, ніж у липні, вантажівок — на 65.

Майже дві третини машин старші за 20 років

Медіанний вік транспорту залишився на рівні 25 років. Загалом 1 443 транспортні засоби, або 64,4%, мали вік від 21 року.

Найбільшими віковими групами стали автомобілі 11–20 років — 629 одиниць та 31–40 років — 614.

Водночас сам вік не дозволяє встановити причину вибракування. За цими даними не можна визначити, чи транспорт вибув через технічний стан, аварію, наслідки бойових дій або інші обставини.

Lada займає 28% усіх вибракувань

Серед марок перше місце посіла ВАЗ/Lada — 627 транспортних засобів. Це 28% усіх вибракувань за місяць.

Далі йдуть ГАЗ із 159 автомобілями та ЗАЗ зі 131. Разом три марки забезпечили 40,9% усіх оформлень.

Найчастіше серед окремих моделей вибраковували ВАЗ/Lada 2106 — 109 машин. На другому місці ЗАЗ/Daewoo Lanos — 85, на третьому ВАЗ/Lada 2101 — 80.

Найбільше вибракувань оформили у Києві — 224. Далі йдуть Харківська область із 181 випадком, Дніпропетровська — 169, Київська — 168 та Львівська — 160.

При цьому регіон у статистиці означає місце оформлення документів, а не обов'язково місце фактичного перебування чи подальшої переробки автомобіля.

Нагадаємо, за перший квартал 2026 року в Україні вибракували понад 6 тисяч авто. Серед найпоширеніших моделей тоді також домінували ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 та Daewoo Lanos.