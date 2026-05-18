Понад 6000 машин – на металобрухт: українці активно позбуваються техніки минулого століття

У першому кварталі 2026 року сервісні центри МВС відправили на утилізацію 6 006 автомобілів, середній вік яких перевищує 28 років. Головними причинами масового списання стали подорожчання пального, висока вартість утримання радянської техніки та зростання цін на металобрухт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Легкові моделі

Список лідерів серед легкових моделей на переробку:

ВАЗ 2106 (263 шт.);

ВАЗ 2107 (247 шт.);

Daewoo Lanos (215 шт.);

ВАЗ 2101 (202 шт.);

ВАЗ 2109 (157 шт.).

Поява моделі Daewoo Lanos у списку свідчить про початок масового списання машин початку 2000-х років. Найстарішим легковиком, який "пішов під прес" став ГАЗ М-20 "Побєда" 1954 року випуску, потужністю до 55 кінських сил і максимальною швидкістю до 110 км/год. Для свого часу цього було достатньо — не для перегонів, а для стабільної мобільності в країні, де замість доріг подекуди були лише напрямки.

Вантажівки та спецтехніка

Вантажний сектор вилучив із реєстрів 1 138 одиниць техніки через повне вичерпання ресурсу. Середній стаж експлуатації перед списанням становить 29 років.

Список моделей, які відправили на переплавку:

ГАЗ "Газель" (102 шт.);

ГАЗ 53 (94 шт.);

ЗіЛ 130 (78 шт.);

ГАЗ 52 (72 шт.);

ГАЗ 3307-09 (68 шт.).

Старі вантажівки радянського виробництва масово замінюють на сучасні комерційні фургони через високі витрати пального.

Найстарішою вантажівкою став ЗіЛ 131 1968 року випуску. Транспортний засіб комплектувався двигуном V8 об'ємом 6,00 літрів, потужністю 150 кінських сил, тривісною системою приводу та механічною трансмісією. Машина використовувалася в армії, будівництві, пожежних частинах та сільському господарстві завдяки високій прохідності.

Автобуси та пасажирський транспорт

Найменша група списаного пасажирського транспорту складає 199 одиниць із середнім віком 29 років. У першому кварталі на утилізацію були відправлені:



ПАЗ 3205 (17 шт.);

ГАЗ "Газель" (14 шт.);

КАвЗ 3270 (13 шт.);

ЛАЗ 695 (12 шт.);

Ikarus 250 (9 шт.).

Найстаріший пасажирський транспорт — білий Ford Transit 1978 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,60 літра. Заводська вантажна модифікація у 1990-х роках була переобладнана під пасажирський автобус для міських перевезень.

Фактори впливу на ринок вибракування

Як зазначають аналітики, офіційне зняття з обліку є формальним завершенням процесу, оскільки авто перестають експлуатувати за кілька років до утилізації. На рішення власників впливають два економічні чинники: вартість пального (мотори з витратами 15,00–20,00 літрів на 100 км стають нерентабельними) та ціни на пунктах прийому металобрухту. Загалом процес утилізації забезпечує природне оновлення автопарку країни.

Нагадаємо, у жовтні минулого року українці зняли з обліку через вибракування понад 2 тисячі автівок. Найчастіше прощалися саме з легковими авто – 1638 одиниць. Також у список потрапили 367 вантажівок і 62 автобуси.