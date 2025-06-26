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В Україні зняли з реєстрації для вибракування 130 тисяч авто: як це зробити

авто на свалку
Фото: kyivvlada.com.ua

З початку 2025 року в Україні було знято з реєстрації для вибракування 129 тисяч 175 автотранспортних засобів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому". 

Фото 2 — В Україні зняли з реєстрації для вибракування 130 тисяч авто: як це зробити

Українці списують авто

Зауважимо, щомісяця близько 2,3 тисяч українців остаточно прощаються зі своїми авто, визнаючи їх непридатними для подальшої експлуатації.

Процедура вибракування, яку надають сервісні центри МВС, перетворює транспортний засіб на металобрухт із юридичної точки зору — після цього його неможливо повторно зареєструвати.

Найчастіше українці остаточно прощались із такими марками:

  1. ВАЗ — 686 авто;
  2. ГАЗ — 214 авто;
  3. ЗАЗ — 93 авто;
  4. Daewoo — 85 авто;
  5. Opel — 81 авто.

Середній вік транспортних засобів, які йдуть на вибракування, становить 27 років.

Як вибракувати транспортний засіб

У МВС нагадали, як вибракувати транспортний засіб. Для цього власнику потрібно звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву.

З собою потрібно мати такі документи:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання; 
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків; 
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності); 
  • номерні знаки (за наявності).

Як зауважують в МВС, послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Нагадаємо, у травні 2025 року українці придбали нових автомобілів на 14,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відносно квітня продажі авто зросли на 11,2%. Серед марок лідирують Toyota, Volkswagen та Skoda.

Автор:
Світлана Манько