Щомісяця понад 2 тисячі українців списують авто: як працює вибракування транспортних засобів

Щомісяця близько 2,3 тисяч українців остаточно прощаються зі своїми авто, визнаючи їх непридатними для подальшої експлуатації. Процедура вибракування, яку безкоштовно надають сервісні центри МВС, перетворює транспортний засіб на металобрухт із юридичної точки зору — після цього його неможливо повторно зареєструвати.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Серед причин списання — зношеність, наслідки ДТП і навіть страх перед мобілізацією приватного транспорту.

З осені 2023 року кількість вибракуваних автомобілів стабілізувалася, наблизившись до середньостатистичного рівня. Невеликі відхилення були у грудні та січні, коли роботу сервісних центрів було призупинено через масштабну кібератаку на державні реєстри.

У квітні 2025 року в Україні було списано 2 347 транспортних засобів — майже точно на рівні середнього показника. Найбільше серед них — легкові автомобілі, яких знято з обліку 1 673 одиниці (71%). Також було списано 430 вантажівок (18%), решту склали мотоцикли, причепи та автобуси.

Що стосується травневого піку 2024 року, коли майже 5,9 тисяч авто було знято з обліку, то він пов’язаний із реакцією власників на законодавчі ініціативи щодо мобілізації приватного транспорту.

Найчастіше українці остаточно прощались із такими марками:

ВАЗ — 686 авто; ГАЗ — 214 авто; ЗАЗ — 93 авто; Daewoo — 85 авто; Opel — 81 авто.

Середній вік транспортних засобів, які пішли на вибракування у квітні, становив 27 років.

Також варто зазначити, що продажі старих вживаних авто у першому кварталі становили 213 тисяч, що на 17,5% нижче показника першого кварталу 2024 року.