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Ежемесячно более 2 тысяч украинцев списывают авто: как работает выбраковка транспортных средств

авто
Как работает выбраковка транспортных средств / Freepik

Ежемесячно около 2,3 тысячи украинцев окончательно прощаются со своими авто, признавая их непригодными для дальнейшей эксплуатации. Процедура выбраковки, которую бесплатно предоставляют сервисные центры МВД, превращает транспортное средство в металлолом с юридической точки зрения, после чего его невозможно повторно зарегистрировать.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Среди причин списания – износ, последствия ДТП и даже страх перед мобилизацией частного транспорта.

С осени 2023 года количество выбракованных автомобилей стабилизировалось, приблизившись к среднестатистическому уровню.

В апреле 2025 года в Украине было списано 2347 транспортных средств — почти точно на уровне среднего показателя. Больше всего среди них — легковые автомобили, снятые с учета 1 673 единицы (71%). Также было списано 430 грузовиков (18%), остальные составили мотоциклы, прицепы и автобусы.

Фото 2 — Ежемесячно более 2 тысяч украинцев списывают авто: как работает выбраковка транспортных средств

Что касается майского пика 2024 года, когда почти 5,9 тысячи авто было снято с учета, то он связан с реакцией владельцев на законодательные инициативы по мобилизации частного транспорта.

Чаще украинцы окончательно прощались со следующими марками:

  1. ВАЗ — 686 авто;
  2. ГАЗ - 214 авто;
  3. ЗАЗ - 93 авто;
  4. Daewoo - 85 авто;
  5. Opel - 81 авто.

Средний возраст транспортных средств, ушедших на выбраковку в апреле, составил 27 лет.

Также стоит отметить, что продажи подержанных подержанных авто в первом квартале составили 213 тысяч, что на 17,5% ниже показателя первого квартала 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко