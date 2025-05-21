Ежемесячно более 2 тысяч украинцев списывают авто: как работает выбраковка транспортных средств

Ежемесячно около 2,3 тысячи украинцев окончательно прощаются со своими авто, признавая их непригодными для дальнейшей эксплуатации. Процедура выбраковки, которую бесплатно предоставляют сервисные центры МВД, превращает транспортное средство в металлолом с юридической точки зрения, после чего его невозможно повторно зарегистрировать.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Среди причин списания – износ, последствия ДТП и даже страх перед мобилизацией частного транспорта.

С осени 2023 года количество выбракованных автомобилей стабилизировалось, приблизившись к среднестатистическому уровню.

В апреле 2025 года в Украине было списано 2347 транспортных средств — почти точно на уровне среднего показателя. Больше всего среди них — легковые автомобили, снятые с учета 1 673 единицы (71%). Также было списано 430 грузовиков (18%), остальные составили мотоциклы, прицепы и автобусы.

Что касается майского пика 2024 года, когда почти 5,9 тысячи авто было снято с учета, то он связан с реакцией владельцев на законодательные инициативы по мобилизации частного транспорта.

Чаще украинцы окончательно прощались со следующими марками:

ВАЗ — 686 авто; ГАЗ - 214 авто; ЗАЗ - 93 авто; Daewoo - 85 авто; Opel - 81 авто.

Средний возраст транспортных средств, ушедших на выбраковку в апреле, составил 27 лет.

Также стоит отметить, что продажи подержанных подержанных авто в первом квартале составили 213 тысяч, что на 17,5% ниже показателя первого квартала 2024 года.