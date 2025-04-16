Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,14

EUR

46,61

--0,42

Наличный курс:

USD

40,90

40,80

EUR

46,60

46,35

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажи подержанных автомобилей в Украине за первый квартал 2025 года сократились на 17,5%

авторынок, автомобили
Рынок подержанных авто в Украине упал на 17,5% / Freepik

В январе-марте 2025 года на внутреннем авторынке Украины было зарегистрировано около 213 тысяч соглашений по купле-продаже подержанных автомобилей, что на 17,5% ниже показателя первого квартала 2024 года.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).

После спада количества сделок в декабре и январе прошлого года, вызванного кибератакой на государственные реестры и последующей приостановкой услуг по переоформлению автомобилей, в феврале наблюдался рост официальных сделок, а в марте показатели почти достигли среднего уровня.

Топ-10 самых популярных марок авто

По-прежнему безоговорочным лидером остается Volkswagen, доля которого в первом квартале достигла 21,4%, значительно опережая другие марки. Второе место, с небольшим преимуществом над BMW, заняла Skoda. На третьей позиции, с минимальным отрывом, расположился BMW. Renault также держится близко к лидерам, а вот ВАЗ, который по итогам прошлого года был третьим, опустился на пятое место.

Фото 2 — Продажи подержанных автомобилей в Украине за первый квартал 2025 года сократились на 17,5%

Топ-10 самых популярных моделей авто

В списке моделей лидером остается Volkswagen Passat — было бы странно, если бы это место досталось какой-то другой марке, ведь ежемесячно Passat весь прошлый год гордо смотрел свысока на других участников рейтинга. Также высокий спрос сохранялся на Skoda Octavia и Volkswagen Golf .

Фото 3 — Продажи подержанных автомобилей в Украине за первый квартал 2025 года сократились на 17,5%

По данным ИДА, средний возраст авто на вторичном рынке по итогам первого квартала 2025 года несколько уменьшилось, с 16,3 года до 15,8 лет. Легковыми   самого почтенного возраста стали: BMW 340 1937 года выпуска, Steyr 220 1938 г.в., и его ровесник Mercedes-Benz 170V.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых автомобилей. Данные свидетельствуют об уменьшении объемов торгов на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб