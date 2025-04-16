Продажи подержанных автомобилей в Украине за первый квартал 2025 года сократились на 17,5%

В январе-марте 2025 года на внутреннем авторынке Украины было зарегистрировано около 213 тысяч соглашений по купле-продаже подержанных автомобилей, что на 17,5% ниже показателя первого квартала 2024 года.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).

После спада количества сделок в декабре и январе прошлого года, вызванного кибератакой на государственные реестры и последующей приостановкой услуг по переоформлению автомобилей, в феврале наблюдался рост официальных сделок, а в марте показатели почти достигли среднего уровня.

Топ-10 самых популярных марок авто

По-прежнему безоговорочным лидером остается Volkswagen, доля которого в первом квартале достигла 21,4%, значительно опережая другие марки. Второе место, с небольшим преимуществом над BMW, заняла Skoda. На третьей позиции, с минимальным отрывом, расположился BMW. Renault также держится близко к лидерам, а вот ВАЗ, который по итогам прошлого года был третьим, опустился на пятое место.

Топ-10 самых популярных моделей авто

В списке моделей лидером остается Volkswagen Passat — было бы странно, если бы это место досталось какой-то другой марке, ведь ежемесячно Passat весь прошлый год гордо смотрел свысока на других участников рейтинга. Также высокий спрос сохранялся на Skoda Octavia и Volkswagen Golf .

По данным ИДА, средний возраст авто на вторичном рынке по итогам первого квартала 2025 года несколько уменьшилось, с 16,3 года до 15,8 лет. Легковыми самого почтенного возраста стали: BMW 340 1937 года выпуска, Steyr 220 1938 г.в., и его ровесник Mercedes-Benz 170V.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых автомобилей. Данные свидетельствуют об уменьшении объемов торгов на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.