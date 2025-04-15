Украинцы стали меньше покупать новые авто: продажи легковых автомобилей упали на 16,5%

В первом квартале 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых автомобилей. Эти данные свидетельствуют об уменьшении объемов торгов на 16,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).

Всего в течение января-марта 2025 года ежемесячно в среднем дилерами было продано около 4,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это меньший показатель, чем в первом квартале прошлого года, когда автосалоны в среднем реализовывали около 5,7 тысяч новых автомобилей ежемесячно.

Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (97,3%, 13 868 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,7% (389 шт.).

Топ-10 самых популярных маркок авто

Среди марок больше всего на первую регистрацию были поданы легковушки с эмблемами Toyota, Renault и Skoda.

Топ-10 самых популярных моделей авто

Как и в прошлом году, лидерами продаж среди отдельных моделей остаются Renault Duster и Toyota RAV4. Другие участники топ-10 значительно отстают от этой пары, но их позиции достаточно плотные. Незначительная разница в количестве проданных авто может оказать существенное влияние на место модели в квартальном рейтинге, что свидетельствует о высокой конкуренции среди кроссоверов одного класса. Примечательно, что в десятке самых популярных автомобилей только Skoda Octavia является лифтбеком, остальные – кроссоверы.

Лидером среди новых легковых автомобилей, произведенных в Украине и включенных в общую статистику, в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (201 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе "Еврокар". Второе место у продукции того же предприятия – Skoda Kodiaq (27 шт.). Третья позиция по Volkswagen Crafter (26 шт.). Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под разные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т.п.) легковые автомобили.

Напомним, что в Украине растет спрос на электромобили. В марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. таких автомобилей.