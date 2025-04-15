Українці стали менше купувати нових авто: продажі легковиків впали на 16,5%

У першому кварталі 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легкових автомобілів. Ці дані свідчать про зменшення обсягів торгів на 16,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

Загалом, протягом січня-березня 2025 року щомісяця в середньому дилерами було продано близько 4,8 тисячі нових легковиків. Це менший показник, ніж у першому кварталі минулого року, коли автосалони в середньому реалізовували близько 5,7 тисячі нових автомобілів щомісяця.

Більшість нових легковиків, як звичайно (97,3%, 13 868 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (389 шт.).

Топ-10 найпопулярніших маркок авто

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Skoda.

Топ-10 найпопулярніших моделей авто

Як і минулого року, лідерами продажів серед окремих моделей залишаються Renault Duster та Toyota RAV4. Інші учасники топ-10 значно відстають від цієї пари, але їхні позиції доволі щільні. Незначна різниця в кількості проданих авто може суттєво вплинути на місце моделі в квартальному рейтингу, що свідчить про високу конкуренцію серед кросоверів одного класу. Примітно, що в десятці найпопулярніших авто лише Skoda Octavia є ліфтбеком, решта – кросовери.

Лідером серед нових легкових автомобілів, вироблених в Україні та включених до загальної статистики, у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (201 шт.), який випускають на закарпатському заводі "Єврокар". Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третя позиція за Volkswagen Crafter (26 шт.). Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі.

Нагадаємо, що в Україні зростає попит на електромобілі. У березні український автопарк поповнили 4680 од. таких автівок.