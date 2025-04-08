В Україні зростає попит на електромобілі: які моделі стали лідерами продажів

У березні український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно березня минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 року на 4%.

За даними аналітиків, основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4532 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3885 шт.).

Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто.

ТОП-5 нових електромобілів березня:

1. BYD Song Plus - 100 од.;

2. Volkswagen ID.Unyx - 96 од.;

3 Zeekr 001 - 69 од.;

4. Zeekr 7X - 59 од.;

5. Audi Q4 e-tron - 45 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. Tesla Model Y - 448 од.;

2. Nissan Leaf - 445 од.;

3. Tesla Model 3 - 410 од.;

4. Hyundai Kona - 273 од.;

5. KIA Niro - 270 од.

Як повідомляють в "Укравтопромі", всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у І кв. 2024 року. З них нових – 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).

В Україні зростають продажі електромобілів

У лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У сегменті вживаних авто переваги розподілилися так: