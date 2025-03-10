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В Україні зростають продажі електромобілів: найпопулярніші моделі
У лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 року на 23%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4360 шт. (нових – 632 шт., уживаних – 3728 шт.).
Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.
ТОП-5 нових електромобілів лютого:
1. BYD Song Plus - 115 од.;
2. Zeekr 7X - 65 од.;
3. Volkswagen ID.4 - 56 од.;
4. Zeekr 001 - 46 од.;
5. Volkswagen ID.Unyx - 45 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
1. Tesla Model Y - 430 од.;
2. Tesla Model 3 - 429 од.;
3. Nissan Leaf - 407 од.;
4. Hyundai Kona Electric - 245 од.;
5. KIA Niro EV - 231 од.
Нагадаємо, у січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.