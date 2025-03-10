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В Україні зростають продажі електромобілів: найпопулярніші моделі

Zeekr 7X
Zeekr 7X. Фото: infocar.ua

У лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 року на 23%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4360 шт. (нових – 632 шт., уживаних – 3728 шт.).

Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

ТОП-5 нових електромобілів лютого:

1. BYD Song Plus - 115 од.;

2. Zeekr 7X - 65 од.;

3. Volkswagen ID.4 - 56 од.;

4. Zeekr 001 - 46 од.;

5. Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. Tesla Model Y - 430 од.;

2. Tesla Model 3 - 429 од.;

3. Nissan Leaf - 407 од.;

4. Hyundai Kona Electric - 245 од.;

5. KIA Niro EV - 231 од.

Нагадаємо, у січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Автор:
Світлана Манько