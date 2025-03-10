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В Украине растут продажи электромобилей: самые популярные модели
В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 года на 23%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4360 шт. (новых – 632 шт., б/у – 3728 шт.).
Среди 128 коммерческих электромобилей были новыми только 9 авто.
ТОП-5 новых электромобилей февраля:
1. BYD Song Plus – 115 ед.;
2. Zeekr 7X – 65 ед.;
3. Volkswagen ID.4 – 56 ед.;
4. Zeekr 001 – 46 ед.;
5. Volkswagen ID.Unyx – 45 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1. Tesla Model Y – 430 ед.;
2. Tesla Model 3 – 429 ед.;
3. Nissan Leaf – 407 ед.;
4. Hyundai Kona Electric – 245 ед.;
5. KIA Niro EV – 231 ед.
Напомним, в январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)
Самыми большими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.