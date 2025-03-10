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В Украине растут продажи электромобилей: самые популярные модели

Zeekr 7X
Zeekr 7X. Фото: infocar.ua

В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 года на 23%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4360 шт. (новых – 632 шт., б/у – 3728 шт.).

Среди 128 коммерческих электромобилей были новыми только 9 авто.

ТОП-5 новых электромобилей февраля:

1. BYD Song Plus – 115 ед.;

2. Zeekr 7X – 65 ед.;

3. Volkswagen ID.4 – 56 ед.;

4. Zeekr 001 – 46 ед.;

5. Volkswagen ID.Unyx – 45 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. Tesla Model Y – 430 ед.;

2. Tesla Model 3 – 429 ед.;

3. Nissan Leaf – 407 ед.;

4. Hyundai Kona Electric – 245 ед.;

5. KIA Niro EV – 231 ед.

Напомним, в январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)

Самыми большими   региональными рынками по продаже электромобилей   в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Автор:
Светлана Манько