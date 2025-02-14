Чаще всего электромобили покупают на Львовщине: какие модели выбирают

В январе крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По данным аналитиков, наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

1. Львовская область – 482 ед. (93% б/у);

2. город Киев – 475 ед. (62% б/у);

3. Киевская обл. – 290 ед. (73% б/у);

4. Днепропетровская обл. – 240 ед. (81% б/у);

5. Одесская обл. – 233 ед (70% подержанные).

Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Киева, стал BYD Song Plus EV.

В столице победил легкий коммерческий фургон Maxus Deliver 9.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто первенство удерживает Tesla Model Y в Киеве и Киевской области, Tesla Model 3 – на Днепропетровщине и во Львовской области, а Nissan Leaf – в Одесской обл.

Напомним, в январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)