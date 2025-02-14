- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Найчастіше електромобілі купують на Львівщині: які моделі обирають
У січні найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
За даними аналітиків, найбільші показники з реєстрацій електромобілей продемонстрували:
1. Львівська область – 482 од. (93% вживані);
2. місто Київ – 475 од. (62% вживані);
3. Київська обл. – 290 од. (73% вживані);
4. Дніпропетровська обл. – 240 од. (81% вживані);
5. Одеська обл. – 233 од (70% вживані).
Як зауважують в "Укравтопромі", у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV.
У столиці переміг легкий комерційний фургон Maxus Deliver 9.
Натомість у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто першість утримує Tesla Model Y у Києві та Київській області, Tesla Model 3 – на Дніпропетровщині та у Львівській області, а Nissan Leaf – у Одеській обл.
Нагадаємо, у січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).