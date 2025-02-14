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Найчастіше електромобілі купують на Львівщині: які моделі обирають

електромобіль
Фото: Freepik

У січні найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

За даними аналітиків, найбільші показники з реєстрацій електромобілей продемонстрували:

1. Львівська область – 482 од. (93% вживані);

2. місто Київ – 475 од. (62% вживані);

3. Київська обл. – 290 од. (73% вживані);

4. Дніпропетровська обл. – 240 од. (81% вживані);

5. Одеська обл. – 233 од (70% вживані).

Як зауважують в "Укравтопромі", у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV.

У столиці переміг легкий комерційний фургон Maxus Deliver 9.

Натомість у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто першість утримує Tesla Model Y  у Києві та Київській області,  Tesla Model 3 – на Дніпропетровщині та у Львівській області, а Nissan Leaf – у Одеській обл.

Нагадаємо, у січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Автор:
Світлана Манько