Названо найпопулярніші електромобілі на українському ринку

У січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно січня минулого року попит на електромобілі збільшився майже на 3%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3499 шт. (нових – 646 шт., уживаних – 2853 шт.).

Також серед 138 комерційних електромобілів новими були 37 авто.

ТОП-5 нових електромобілів січня:

1. BYD Song Plus - 149 од.;

2. Zeekr 001 - 59 од.;

3. Zeekr 7X - 41 од.;

4. Audi Q4 e-tron - 39 од.;

5. Volkswagen ID.4 - 39 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. Nissan Leaf - 355 од.;

2. Tesla Model Y - 341 од.;

3. Tesla Model 3 - 312 од.;

4. Hyundai Kona Electric - 169 од.;

5. KIA Niro EV - 155 од.

Зауважимо, впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.