Українці стали менше купувати вживаних авто: які моделі обирають

Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.

Далі йдуть:

дизельні – 24,4%;

електромобілі – 20,5%;

гібриди – 4,5%;

авто з ГБО – 4%.

За даними "Укравтопрому", середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей січня:

1. Volkswagen Golf - 714 од.;

2. Skoda Octavia - 543 од.;

3. Renault Megane - 527 од.;

4. Volkswagen Tiguan - 407 од.;

5. Audi Q5 - 395 од.;

6.Volkswagen Passat - 359 од.;

7. Nissan Leaf - 355 од.;

8. Tesla Model Y - 341 од.;

9. Nissan Rogue - 322 од.;

10. Tesla Model 3 - 312 од.

Зауважимо, у 2024 році автопарк України поповнили понад 222,1 тис. вживаних легковиків. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

Натомість продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.

Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.