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Українці стали менше купувати вживаних авто: які моделі обирають
Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.
Далі йдуть:
- дизельні – 24,4%;
- електромобілі – 20,5%;
- гібриди – 4,5%;
- авто з ГБО – 4%.
За даними "Укравтопрому", середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей січня:
1. Volkswagen Golf - 714 од.;
2. Skoda Octavia - 543 од.;
3. Renault Megane - 527 од.;
4. Volkswagen Tiguan - 407 од.;
5. Audi Q5 - 395 од.;
6.Volkswagen Passat - 359 од.;
7. Nissan Leaf - 355 од.;
8. Tesla Model Y - 341 од.;
9. Nissan Rogue - 322 од.;
10. Tesla Model 3 - 312 од.
Зауважимо, у 2024 році автопарк України поповнили понад 222,1 тис. вживаних легковиків. Це на 4% більше, ніж роком раніше.
Натомість продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.
Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.