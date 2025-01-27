Українці витратили на нові авто 125 млрд грн у 2024 році: які марки обирали

Продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

За даними аналітиків, найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota– 18,3 млрд грн.

Другий результат у BMW – 16 млрд грн.

На третьому місці Mercedes-Benz – 9,7 млрд грн.

На моделі Volkswagen українці витратили 9,2 млрд грн – четверте місце.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault – 6,4 млрд грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці, також потрапили Audi, Skoda, Lexus, Land Rover, Porsche.

Зауважимо, у 2023 році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.

Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

Нагадаємо, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.