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Ринок легкових авто в Україні 2024: лідери продажів серед приватних і корпоративних клієнтів
У 2024 році український автопарк поповнився 69,6 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості 44,3 тис. авто придбали приватні клієнти, а 25,3 тис. — юридичні особи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Згідно з даними, продажі у приватному сегменті авторинку зросли на 8% у порівнянні з 2023 роком, тоді як у корпоративному секторі показники підвищилися на 27%.
Лідери серед приватних покупців
Приватні клієнти надавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 – 3167 од.;
- Mazda CX-5 – 1611 од.;
- Renault Duster – 1538 од.;
- KIA Sportage – 1522 од.;
- Volkswagen ID.4 – 1506 од.
Популярні моделі у корпоративному секторі
Юридичні особи найчастіше купували такі автомобілі:
- Renault Duster – 5288 од.;
- Peugeot Landtrek – 1108 од.;
- Skoda Octavia – 1028 од.;
- Toyota Hilux – 1019 од.;
- Toyota RAV-4 – 901 од.
Додамо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 276 млн, що на 14% більше, ніж торік.