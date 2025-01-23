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Ринок легкових авто в Україні 2024: лідери продажів серед приватних і корпоративних клієнтів

Ринок легкових авто в Україні 2024: лідери продажів серед приватних і корпоративних клієнтів

У 2024 році український автопарк поповнився 69,6 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості 44,3 тис. авто придбали приватні клієнти, а 25,3 тис. — юридичні особи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Згідно з даними, продажі у приватному сегменті авторинку зросли на 8% у порівнянні з 2023 роком, тоді як у корпоративному секторі показники підвищилися на 27%.

Лідери серед приватних покупців

Приватні клієнти надавали перевагу таким моделям:

  • Toyota RAV-4 – 3167 од.;
  • Mazda CX-5 – 1611 од.;
  • Renault Duster – 1538 од.;
  • KIA Sportage – 1522 од.;
  • Volkswagen ID.4 – 1506 од.

Популярні моделі у корпоративному секторі

Юридичні особи найчастіше купували такі автомобілі:

  • Renault Duster – 5288 од.;
  • Peugeot Landtrek – 1108 од.;
  • Skoda Octavia – 1028 од.;
  • Toyota Hilux – 1019 од.;
  • Toyota RAV-4 – 901 од.

Додамо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 276 млн, що на 14% більше, ніж торік.

Автор:
Тетяна Гойденко