Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,03

--0,13

EUR

43,87

+0,23

Наличный курс:

USD

42,40

42,34

EUR

44,28

44,10

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок легковых автомобилей в Украине 2024: лидеры продаж среди частных и корпоративных клиентов

Рынок легковых автомобилей в Украине 2024: лидеры продаж среди частных и корпоративных клиентов

В 2024 году украинский автопарк пополнился 69,6 тыс. новых легковых автомобилей Из этого количества 44,3 тыс. авто приобрели частные клиенты, а 25,3 тыс. — юридические лица.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Согласно данным, продажи в частном сегменте авторынка выросли на 8% по сравнению с 2023 годом, в то время как в корпоративном секторе показатели повысились на 27%.

Лидеры среди частных покупателей

Частные клиенты предпочитали следующие модели:

  • Toyota RAV-4 – 3167 ед;
  • Mazda CX-5 – 1611 ед.;
  • Renault Duster – 1538 ед.;
  • KIA Sportage – 1522 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 1506 ед.

Популярные модели в корпоративном секторе

Юридические лица чаще всего покупали следующие автомобили:

  • Renault Duster – 5288 ед;
  • Peugeot Landtrek – 1108 ед;
  • Skoda Octavia – 1028 ед;
  • Toyota Hilux – 1019 ед;
  • Toyota RAV-4 – 901 ед.

С января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто   (применяемых и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $3 млрд 276 млн, что на 14% больше, чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Гойденко