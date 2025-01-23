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Рынок легковых автомобилей в Украине 2024: лидеры продаж среди частных и корпоративных клиентов
В 2024 году украинский автопарк пополнился 69,6 тыс. новых легковых автомобилей Из этого количества 44,3 тыс. авто приобрели частные клиенты, а 25,3 тыс. — юридические лица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Согласно данным, продажи в частном сегменте авторынка выросли на 8% по сравнению с 2023 годом, в то время как в корпоративном секторе показатели повысились на 27%.
Лидеры среди частных покупателей
Частные клиенты предпочитали следующие модели:
- Toyota RAV-4 – 3167 ед;
- Mazda CX-5 – 1611 ед.;
- Renault Duster – 1538 ед.;
- KIA Sportage – 1522 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 1506 ед.
Популярные модели в корпоративном секторе
Юридические лица чаще всего покупали следующие автомобили:
- Renault Duster – 5288 ед;
- Peugeot Landtrek – 1108 ед;
- Skoda Octavia – 1028 ед;
- Toyota Hilux – 1019 ед;
- Toyota RAV-4 – 901 ед.
С января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (применяемых и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $3 млрд 276 млн, что на 14% больше, чем в прошлом.